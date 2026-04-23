Continúa el operativo por las hojas en Cipolletti: qué barrios abarca esta semana

El Municipio despliega un operativo intensivo en varios barrios para evitar complicaciones por la caída de hojas.

El plan especial de recolección de hojas ya está en marcha y esta semana llega a distintos puntos de la ciudad.

El Municipio de Cipolletti informó que las tareas se concentran en los barrios Hidronor (zona CITE), Manzanas del Sol, Capellán, 12 de Septiembre y Pichi Nahuel , donde se intensificarán los trabajos.

El objetivo es claro: mantener la limpieza en espacios públicos durante el otoño y prevenir complicaciones mayores.

La acumulación de hojas puede obstruir desagües pluviales y generar dificultades tanto en la circulación peatonal como en el escurrimiento del agua.

Cómo se realiza el trabajo

Las tareas se desarrollan todos los días con cuadrillas de la Secretaría de Servicios Públicos. El operativo incluye maquinaria específica como aspiradoras y trituradoras, que permiten agilizar la recolección y tratamiento de los residuos.

El pedido a los vecinos

Desde el Municipio solicitaron la colaboración de la comunidad para que el plan sea efectivo. Se recomienda embolsar las hojas y dejarlas en los cestos de basura o acumularlas para compostaje.

Además, recordaron que está prohibido quemarlas por ordenanza, debido al impacto negativo que genera en el ambiente y la salud.