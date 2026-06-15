El fallido intento de robo de una banda de ladrones de bicicletas en Cipolletti

Dos jóvenes delincuentes intentaron robar bicis de un restaurante céntrico de la ciudad utilizando una tijera. Sin embargo los descubrieron y escaparon sin nada. Un video captó toda la maniobra.

Los ladrones ya cortaron la cadena que protegía la bici y se la llevan. Pero apareció una mujer y escaparon sin llevarse nada. A pocos metros los esperaban otros dos cómplices.

El robo de bicicletas es uno de los delitos que más se repiten últimamente en la región. Damnificados cuentan que los hechos ocurren en un abrir y cerrar de ojos y a pesar que emplean medidas de seguridad para proteger lo suyo. “La dejé atada con cadena y me demoré dos minutos. Cuando volví ya no estaba”, es uno de los testimonios más escuchados.

Pero como actúan los ladrones para cometer estos episodios suele ser difícil de explicar, por la rapidez con que dan el zarpazo y la habilidad para desaparecer de la escena, en la mayoría de los casos.

Sin embargo, un video difundido recientemente en las redes sociales revela el paso a paso de este tipo de maniobras ilegales, que tanta indignación provoca en la mayoría de la población, sobre todo en los damnificados .

El incidente ocurrió el sábado por la noche en Bambú, el concurrido restaurante tenedor libre ubicado en la calle Miguel Muñoz 30 de Cipolletti.

Paso a paso: así opera una banda de ladrones de bicicletas en Cipolletti

Las imágenes muestran la aparición de un grupo de ladrones que, queda expuesto, ejecutan un plan perfectamente coordinado. Dos de ellos se aproximaron sigilosamente a los rodados estacionados en la vereda y con movimientos que intentan ser disimulados, escudriñan el entorno para cerciorarse que ninguna persona los estuviera viendo.

Hasta que creyéndose seguros, uno saca de una mochila una herramienta tipo tenaza o tijera y se dirige hacia las ruedas que tiene la sujeción con el objetivo de cortarla, mientras su cómplice más cercano hace "de campana", vigilando los alrededores.

Ya habían liberado uno de los rodados y procedían a llevárselo. Sin embargo, en ese momento aparece una mujer, presuntamente una empleada del local comercial y propietaria de una de las bicis, por lo que los malvivientes escapan con las manos vacías corriendo hacia la calle Fernández Oro, donde había otros dos desconocidos que los esperaban, cada uno en una bicicleta. Todo indica que tenían pensado irse los cuatro pedaleando.

Indignación y repudio en las redes sociales

La divulgación del video en las redes sociales, donde se puede advertir que los maleantes son muchachos jóvenes, generó un fuerte repudio y el reclamo para que los atrapen y les impongan un castigo ejemplar. "Ratas", "inmundos", "HDP" son algunos de los calificativos dedicados. También se enfatiza que los podrían ubicar realizando un seguimiento con las cámaras del 911 que funcionan en la zona céntrica.

Pero además también aparecieron fotografías de ambos frustrados ladrones que, por las características de sus rostros, tendrían poco más 20 años de edad. Incluso también aseguran que tienen antecedentes por este tipo de hechos, y que hasta son conocidos por sus andanzas en Fernández Oro. Hasta el momento no se pudo determinar si los casi damnificados hicieron la denuncia.

Una bici secuestrada por un caso de amenazas

En otro caso sucedido en Cipolletti en el que aparece vinculada una bicicleta, personal de la Comisaría 24° del barrio Don Bosco realizó un allanamiento con resultado positivo en el marco de una investigación por amenazas.

El procedimiento se llevó a cabo el viernes en una vivienda ubicada sobre la calle Jorge Newbery, donde los efectivos secuestraron una bicicleta vinculada a la causa.

La medida judicial fue ordenada en el contexto de una investigación por amenazas y permitió el secuestro del rodado, que quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.