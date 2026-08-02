Fue al boliche, dejó la llave puesta en la camioneta y se la robaron: cómo terminó la historia

El vehículo desapareció de madrugada. Las cámaras y el 911 fueron claves para encontrarlo en Las Grutas y detener al sospechoso.

El vehículo había quedado sin medidas de seguridad y con la llave colocada. Foto: Gentileza.

Lo que parecía una salida más terminó de la peor manera para un vecino de San Antonio Oeste . Un hombre de 44 años denunció que le habían robado su camioneta Tata Telecoline , que había dejado estacionada sobre la esquina de 9 de Julio e Irigoyen.

Según informó a la Policía, el vehículo había quedado sin medidas de seguridad y con la llave colocada . En esa zona funcionan dos conocidos boliches y, de acuerdo con la investigación, el propietario permaneció allí durante varias horas antes de advertir el robo.

La denuncia fue realizada cerca de las 5:20 de la madrugada y, de inmediato, la Policía difundió las características de la camioneta a toda la red policial.

Pocos minutos después, operadores del RN Emergencias 911 detectaron el ingreso del vehículo a Las Grutas gracias al seguimiento realizado con cámaras de seguridad, lo que permitió reconstruir el recorrido del rodado tras el robo.

Lo interceptaron en Las Grutas

Con esa información, efectivos de la Comisaría 29° que realizaban patrullajes preventivos localizaron la camioneta y lograron interceptarla.

Al volante iba un hombre de 31 años, también oriundo de San Antonio Oeste, quien no pudo justificar por qué conducía el vehículo y fue aprehendido en el lugar.

El sospechoso quedó detenido

La Fiscalía de turno ordenó la detención del hombre por el delito de hurto de vehículo dejado en la vía pública.

Tras el procedimiento, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría 10° de San Antonio Oeste, mientras que la camioneta pudo ser recuperada por la Policía.

Le habían robado la camioneta en Cipolletti y él mismo la encontró en Neuquén

Otro caso similar se registró en la región. Un operativo policial en pleno centro de Neuquén permitió recuperar una camioneta que había sido robada semanas atrás en Cipolletti. El rodado pertenecía a un vecino cipoleño, que logró reconocerlo y recuperarlo.

El procedimiento se desarrolló este viernes alrededor de las 18:45, cuando personal de la Comisaría Primera acudió a un llamado ingresado al Centro de Despacho y Emergencias 101. La alerta advertía sobre la presencia de un vehículo sospechoso.

Al arribar al lugar, los efectivos motoristas se encontraron con una situación inesperada. Un hombre se había acercado al rodado y aseguraba que se trataba de su camioneta, sustraída semanas atrás en la ciudad de Cipolletti.

Según indicaron fuentes policiales, el propietario —un vecino de Cipolletti— identificó el vehículo por características particulares. El rodado había sido denunciado como robado en Río Negro, lo que permitió activar los mecanismos judiciales correspondientes.

El reconocimiento fue clave para avanzar con el procedimiento. El hombre ya había realizado la denuncia en su momento, por lo que la información coincidía con los registros oficiales cargados en el sistema policial.

Tras la identificación inicial, los uniformados realizaron la verificación en los sistemas informáticos. Allí confirmaron que la camioneta tenía un pedido de secuestro vigente, emitido por la Justicia de Río Negro en el marco de una causa por robo.

Con estos datos, se dio inmediata intervención a la Fiscalía de Robos y Hurtos, que tomó conocimiento del hallazgo y dispuso las medidas a seguir para garantizar la correcta restitución del vehículo al propietario.