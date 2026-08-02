Una denuncia anónima destapó un kiosco de drogas: así fue la investigación que duró tres meses

Un llamado al 0800 permitió iniciar una pesquisa que terminó con un allanamiento, secuestro de droga y la detención de un sospechoso en Río Negro.

El allanamiento fue realizado por personal especializado y el apoyo del grupo COER. Foto: Gentileza.

Una denuncia anónima realizada a la línea gratuita y confidencial 0800-333-4124 del Gobierno de Río Negro fue el punto de partida de una investigación que, tras tres meses de trabajo, permitió desbaratar un kiosco de drogas en Lamarque.

La pesquisa estuvo a cargo de la Delegación de Toxicomanía del Valle Medio , cuyos efectivos realizaron distintas tareas investigativas para comprobar la actividad ilegal que se desarrollaba en una vivienda de la localidad.

Con las pruebas reunidas durante la investigación, el Ministerio Público Fiscal solicitó una orden de allanamiento, que fue autorizada por el Juzgado Federal de General Roca .

El procedimiento se realizó con la participación de personal especializado y el apoyo del grupo COER, encargado de asegurar el ingreso al domicilio y brindar seguridad durante el operativo.

Intentó deshacerse de la droga, pero fue descubierto

Durante el allanamiento, los policías evitaron que el principal investigado descartara parte de los estupefacientes en las inmediaciones de la vivienda.

En la requisa secuestraron cogollos de cannabis listos para el consumo, restos de cocaína, una balanza de precisión y recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de sustancias, elementos que suelen estar vinculados con la venta de drogas al menudeo.

Un detenido y un mensaje sobre las denuncias

El operativo concluyó con la detención del sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia Federal por presunta infracción a la Ley 23.737.

Desde la Policía de Río Negro destacaron que este procedimiento refleja la importancia de las denuncias anónimas de la comunidad y del trabajo investigativo sostenido para combatir el narcomenudeo en la provincia.

Otro operativo que desbarató un kiosco narco en la región

Hace un mes, una investigación que comenzó por presunta venta de drogas terminó destapando mucho más. La Policía de Río Negro desarticuló un kiosco narco en Catriel y, durante el allanamiento, descubrió motos y un motor que eran buscados por la Justicia por distintos robos.

El procedimiento fue llevado adelante por la División Toxicomanía y Leyes Especiales de Catriel, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 23.737. En el expediente hay cuatro personas investigadas.

La investigación se extendió durante 50 días y comenzó a partir de información obtenida por los efectivos especializados.

A lo largo de ese tiempo, los investigadores realizaron distintas tareas de seguimiento y reunieron pruebas suficientes para solicitar una orden de allanamiento sobre una vivienda ubicada en Irigoyen al 1800, en Catriel.

Droga lista para la venta

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron unos 150 gramos de marihuana fraccionada para su comercialización y ocho gramos de cocaína, también preparados para la venta.

Las pruebas orientativas realizadas sobre ambas sustancias confirmaron resultados positivos, por lo que los estupefacientes quedaron secuestrados en el marco de la causa judicial.