Qué dijo Nicole Neumann de la "casi tragedia" de Urcera en vacaciones con amigos y los rumores de invitadas en la casa

El exitoso piloto sufrió un accidente en la vivienda que alquiló en San Martín de Los Andes para festejar su cumple 35. Su esposa rompió el silencio.

Mientras Nicole Neumann se encontraba en Europa cumpliendo con compromisos laborales y disfrutando de unos días junto a su hijo Cruz , su esposo, el piloto Manu Urcera , viajó a San Martín de los Andes con un grupo de amigos para celebrar sus 35 años . Sin embargo, la estadía dio un giro inesperado cuando se desató un incendio en la vivienda que habían alquilado .

Según trascendió, el incidente habría comenzado cuando uno de los acompañantes de Urcera intentó hacer un asado. "Por suerte no fue nada, una casi tragedia con suerte ", expresó Nicole en diálogo con Puro Show. La modelo minimizó la gravedad de la situación y sugirió que el origen pudo deberse a un problema técnico: "A veces puede pasar que hacen mal los tirajes o qué sé yo... Se llegaron a dar cuenta a tiempo y no pasó nada ".

A raíz del siniestro, también surgieron versiones periodísticas que hablaban de supuestas invitadas en la residencia andina. Ante estos trascendidos, Neumann fue categórica y desestimó por completo las especulaciones mediáticas.

"Me da mucha gracia que hablen todas suposiciones. Si vas a decir algo, tenés que decir algo muy concreto, con pruebas reales", sostuvo la modelo. Para cerrar, dejó en claro la solidez de su matrimonio con el piloto: "Yo confío en mi marido hasta que se demuestre lo contrario. Pasar no pasó, así que yo me guío en hechos concretos nada más".

Sobre los rumores de separación

La polémica también reavivó las versiones de una separación, algo que la pareja arrastra desde hace meses. Frente a esas especulaciones, Nicole Neumann fue terminante y confirmó que continúa junto a Manu Urcera: “Este año nos tienen separados hace rato, pero son rumores falsos. Está todo bien. También nos separaron de casa, pero todo bien”. Con ironía y fastidio, la modelo intentó cerrar una historia que pasó de una emergencia doméstica a poner nuevamente su matrimonio bajo sospecha.