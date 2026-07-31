Avanza la segunda vuelta del Plan Calor con nuevas entregas en los barrios

El Municipio continúa con el reparto de leña en plena contingencia por las lluvias que afectan a la ciudad. ¿Por dónde y a qué barrios alcanzará esta nueva semana?

En algunos barrios ya se completó la entrega de la leña del Plan Calor.

En algunos barrios ya se completó la entrega de la leña del Plan Calor.

El Plan Calor 2026 continúa su desarrollo en Cipolletti con una nueva etapa del cronograma correspondiente a la segunda vuelta de distribución de leña . La Secretaría de Desarrollo Humano confirmó el recorrido.

El operativo municipal mantiene como objetivo central garantizar el acceso a calefacción en hogares que no cuentan con gas natural ni otros medios para afrontar las bajas temperaturas. La asistencia se sostiene como una política clave durante el invierno.

La agenda de entregas comenzará el lunes 3 de agosto en Anai Mapu, específicamente en el sector del casco urbano. Allí, las cuadrillas municipales iniciarán una semana intensa de trabajo territorial con distribución directa en los domicilios.

El martes 4 de agosto, el operativo continuará en los barrios 4 de Agosto y La Esperanza, mientras que el miércoles 5 se trasladará hacia Barrio Nuevo y Barrio Obrero B, ampliando el alcance del programa en sectores con alta demanda.

Para el jueves 6 de agosto, el cronograma incluye un amplio recorrido por Barrio Obrero A, Juventud y Desarrollo, Cooperativa ACTYA, Las Hortensias y el sector de Chacras, consolidando una cobertura extendida en distintos puntos de la ciudad.

El viernes 7 de agosto, la entrega llegará a Luis Piedrabuena, Antártida Argentina, La Alameda, Don Bosco, Arenales, 1224 Viviendas y Villarino, completando una semana con fuerte presencia territorial en múltiples barrios cipoleños.

Finalmente, el lunes 10 de agosto el operativo se concentrará en el sector Central, incluyendo barrios como Pacheco Bis, Almirante Brown, Del Trabajo, Centro, Pichi Nahuel, Arévalo, Santa Clara y Villa Alicia.

Horarios y logística del operativo

Desde el Municipio recordaron que la distribución de leña se realiza de lunes a viernes en el horario de 8 a 18. Las entregas están a cargo de personal de la Secretaría de Desarrollo Humano.

El despliegue implica una organización logística que permite recorrer los barrios definidos en el cronograma y garantizar la llegada del recurso a cada familia incluida en el padrón del programa.

Este esquema busca optimizar los tiempos y asegurar que la asistencia se concrete sin demoras, especialmente en jornadas donde las condiciones climáticas incrementan la necesidad de calefacción en los hogares.

Un refuerzo clave en pleno invierno

La segunda vuelta del Plan Calor responde a la necesidad de reforzar la asistencia en el tramo más frío del año. Muchas familias ya recibieron una primera entrega, pero requieren una reposición para sostener la calefacción diaria.

Las bajas temperaturas registradas en la región generan un mayor consumo de leña, por lo que esta nueva etapa resulta fundamental para evitar situaciones de vulnerabilidad en viviendas sin acceso a servicios básicos.

Desde el área de Desarrollo Humano destacaron que el programa permite acompañar a los sectores más afectados, brindando una respuesta concreta frente a las condiciones climáticas adversas del invierno patagónico.

Estefania Petrella

Alcance y criterios de distribución

Durante 2026, el Plan Calor prevé la entrega de 40.000 bolsas de leña, alcanzando a unas 5.900 familias distribuidas en 55 barrios de Cipolletti. Se trata de uno de los operativos sociales más importantes de la temporada invernal.

El criterio de asignación prioriza a hogares donde viven adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedades crónicas, así como familias monoparentales con menores a cargo y vecinos en situación de vulnerabilidad económica.

Este enfoque permite focalizar los recursos disponibles en quienes más lo necesitan, garantizando una cobertura equitativa y eficiente en todo el territorio municipal.