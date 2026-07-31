El cipoleño que necesita un dispositivo específico para finalizar sus estudios secundarios

Luis Vázquez, el alumno de Cipolletti tiene disminución visual y necesita una tablet clave para su futuro académico y profesional.

Luis Vazquez es de esas personas que jamás pasan desapercibidas en la vida. Luis marca y enseña. Perseverante en conseguir más herramientas para la vida, asiste a las aulas del CENS N°15 de Cipolletti .

Retomar la idea de termina el secundario en la adultez, es un desafío para quienes inician el camino y un gran trabajo para el personal docente. Cuando año a año miles de personas deciden inscribirse para retomar sus estudios, comienza una gran aventura en la vida. Las historias se entrelazan, los lazos se forjan y la contención como grupo se transforma en una herramienta fundamental para permanecer porque claro, con un cursado diario y nocturno, familias conformadas sumada una o más fuentes laborales, puede complicarse. Sin embargo, el cipoleño es un ejemplo a destacar cuando se habla de perseverancia.

Luis ha atravesado todas estas situaciones mencionadas anteriormente pero con una complicación extra: una disminución visual . En consecuencia, es necesario que tenga un arduo trabajo de adaptación para leer y estudiar.

Esto no lo detiene porque actualmente trabaja como masajista y pretende continuar el camino de formación para poder brindar un mejor servicio. Sin embargo, optimizar sus condición, le simplificaría la vida.

Un dispositivo específico que le hará la diferencia

Luis es un estudiante nato. Además de todo lo que brindan como contenidos durante el ciclo lectivo, le dedica mucho tiempo a comprender el funcionamiento del cuerpo humano, se ha dedicado a la cocina años atrás; por lo que sus saberes son muy diversos. He aquí la enseñanza: insistir en descubrir lo que nos rodea y en buscar siempre estar mejor. Incluso, su pasión por el canto le ha dado un gran reconocimiento en la comunidad.

Producto de esta disminución visual que tiene, requiere de una tablet especial con pantalla de al menos 10 pulgadas y alta resolución (Full HD o superior). Esta herramienta le permitirá amplificar textos y acceder al material pedagógico en igualdad de condiciones en este segundo cuatrimestre del 2026.

La herramienta identificada para responder a sus necesidades visuales es una tablet de prestaciones avanzadas (como la Samsung Galaxy Tab A9+ u otra de características similares de 10 u 11 pulgadas, 64 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM), cuyo valor de mercado ronda actualmente los $300.000.

El reconocimiento de sus pares y una herramienta de vida

En diálogo con LM Cipolletti, Luis confiesa que la colecta nace de sus compañeras de curso. Un tercer año con orientación en Salud y Ambiente destacan no solo su dedicación académica, sino también su calidad humana y su participación activa en la comunidad escolar. Ellas expresan: "Es un gran estudiante y buen ser humano Luis, es muy participativo, no solo en el aula, también en las fiestas patrias, interpreta el Himno y canta alguna canción popular. La tablet no solo le va a servir para terminar la secundaria, también para desenvolverse a futuro en el plano laboral", expresan sus compañeras.

Una cadena solidaria: cómo sumar un granito de arena

Con la premisa de que la suma de pequeños gestos genera grandes logros, el grupo de estudiantes puso en marcha una colecta solidaria. La propuesta es simple: si muchas personas aportan entre $500 y $1.000, el monto total estará al alcance en muy poco tiempo.

Para garantizar la transparencia del gesto, una vez alcanzado el objetivo y realizada la compra, la tablet será exhibida públicamente a través de las redes para que cada colaborador pueda ver el resultado de su ayuda.

El alias para transferencias: LUCHO.MORE