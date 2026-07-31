Convocan a una movilización en Cipolletti tras la faena de Peteco y Anabella.

A raíz del brutal crimen contra el caballo Peteco y la yegua Anabella, la protectora de animales Funpabia, convoca a una movilización. ¿Cuándo y a qué hora?

A raíz del brutal crimen contra el caballo Peteco y la yegüita Anabella, la organización protectra de animales ''Funpabia'' y vecinos de Cipolletti convocaron a una movilización para este domingo 2 de agosto , en reclamo de justicia y de un cambio en las leyes de protección animal.

El hecho conmocionó a la comunidad esta semana. Peteco había sido rescatado por Betty G. cuando tenía apenas seis días de vida, tras ser atacado por perros. Junto a la yegüita Anabella, permanecía resguardado en una chacra de Ferri hasta que, el pasado miércoles, ambos animales desaparecieron.

Tras una búsqueda desesperada de varias horas —en la que Betty recorrió chacras a pie, con barro y frío, y denunció falta de acompañamiento tanto en la Fiscalía como en la sede policial pese a contar con datos de los posibles responsables—, encontró los restos de los dos equinos: solo quedaban los restos. Todo indicaría que fueron faenados y que su carne habría sido comercializada.

"Son unos miserables. Me mataron a mi Peteco", expresó Gallardo, quien reclamó públicamente un endurecimiento de las leyes contra este tipo de delitos.

Movilizaciones para este fin de semana

Ante la repercusión del caso, se organizó una movilización para el 2 de agosto a las 15 horas en Cipolletti, con el objetivo de visibilizar el hecho y acompañar a Betty Gallardo. Dentro de los reclamos está el pedido de justicia, una reforma en la legislación de protección animal y mayor respuesta policial y judicial ante este tipo de denuncias.

En Argentina, la faena clandestina de caballos es una actividad ilegal que vincula el delito de abigeato (robo de ganado), el maltrato animal y serios riesgos para la salud pública. Aunque el país es uno de los mayores exportadores mundiales de carne equina, la ley prohíbe taxativamente su comercialización para el consumo interno.

Para denunciar maltrato animal podés acudir a la comisaría más cercana, dirigirte a una Fiscalía del Ministerio Público Fiscal, o llamar al 911 si el hecho ocurre en el momento. El maltrato y la crueldad están penados por la Ley Nacional N.º 14.346.