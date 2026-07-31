Piden a Brasil la extradición de un acusado de difundir material de abuso infantil en Cipolletti

La fiscalía de Cipolletti solicitó la extradición de un hombre investigado por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Estaba prófugo desde 2025.

Fiscalía solicitó la extradición de un hombre investigado por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI).

El Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente a la Justicia de Brasil la extradición de un hombre investigado en Cipolletti por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil ( MASI ). El sospechoso se encontraba prófugo desde julio de 2025 y fue detenido por Interpol en Manaos, en el estado de Amazonas.

En una audiencia realizada este viernes en el Foro Penal, el juez de Garantías Juan Pedro Puntel autorizó la solicitud de la fiscal adjunta Laura Olea para iniciar el trámite formal por vía diplomática. La Cancillería argentina enviará la documentación requerida, traducida al portugués, en el marco de los tratados internacionales vigentes entre ambos países vía el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según informó la fiscal, la investigación comenzó el 8 de julio de 2024 tras la alerta de un organismo internacional sobre una dirección IP desde la que se compartía dicho material.

Los agentes de la Comisaría N°32 participaron en el allanamiento en el marco de la causa por tenencia de material de abuso sexual infantil.

En el allanamiento a la vivienda del imputado, realizado el 18 de diciembre de ese año, se secuestró equipamiento informático que fue sometido a pericias forenses. El informe técnico analizó una notebook, una netbook y un disco externo, donde los peritos hallaron evidencias de la distribución de cuatro archivos y la tenencia de otros 217 contenidos con imágenes de menores de 13 años.

Prófugo y sin defensa en contra

Cuando la fiscalía intentó notificar al imputado para formularle cargos, constató que había abandonado el domicilio fijado. Por esa razón, se declaró su rebeldía y se ordenó su captura internacional el 23 de julio de 2025.

Por su parte, la defensa pública del acusado, a cargo de Sebastián Nolivo, no presentó objeciones al pedido de extradición. Durante la audiencia, el defensor confirmó que también había perdido todo contacto con el hombre, tras llamarlo y citarlo en reiteradas ocasiones sin obtener respuesta.