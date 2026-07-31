Edersa detectó y retiró conexiones clandestinas en Fernández Oro.

En las últimas horas trascendió la grave situación que se vive en uno de los loteos de Fernández Oro tras denuncias de vecinos que viven allí por personas que se conectan de manera clandestina a las redes eléctricas de Edersa, afectando además el normal suministro de cientos de familias que viven en los alrededores.

El sector en cuestión es llamado “ Loteo La Fruta ”, y sus moradores se conectan permanentemente de manera ilegal a las redes eléctricas de Edersa, afectando además el normal suministro de cientos de familias que viven en los alrededores, según denunció la empresa.

En los últimos días, y en consonancia con lo que disponen las normas de seguridad pública dentro del Marco de Concesión de la distribuidora Edersa , la empresa realizó la desconexión de ese punto ilegal de abastecimiento eléctrico. La primera acción de la semana se realizó el lunes pasado, con los equipos de hurto y fraude.

El jefe de Pérdida No Técnica y Sucursales de la distribuidora eléctrica, Juan Aravena, confirmó que tras ser informados del reclamo realizaron una desconexión en la intersección de las calles 2 de Abril y Maestro Espinosa. Lo que desconcertó a los operarios es que tan solo unas horas después recibieron otra denuncia. Desde Edersa volvieron al lugar con equipos de hurto y fraude y desconectaron nuevamente el cableado irregular. Esta vez, el punto de conexión estaba en un loteo privado.

Vecinos denuncian amenazas

Trabajadores de la empresa de suministro eléctrico comentaron que al realizar el segundo procedimiento fueron insultados y amenazados. Lejos de cesar en su actiud, redoblaron la apuesta expresnado que ''volverían a conectarse ilegalmente''. Finalmente, lo hicieron.

El ente recuerda que las conexiones irregulares al servicio de distribución eléctricas están penadas por la ley N° 11.179.

En los últimos meses, Edersa ha realizado presentaciones en la justicia por casos donde detecta peligros en la vía pública a partir de conexiones irregulares. Una de ellas, la más resonante, terminó con un comerciante de Balsa Las Perlas demorado en dependencia policial. En esa oportunidad, el gerente comercial de la empresa, Fernando Salice, recordó qu este tipo de delito puede tener una pena de hasta dos años de prisión efectiva, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.