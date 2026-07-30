Cortes de luz en Cipolletti: qué zonas estarán sin servicio y en qué horarios

Los vecinos de Cipolletti deberán prepararse para un corte programado de energía este viernes 31 de julio , debido a una serie de trabajos que realizará Edersa sobre la red eléctrica para el avance de obra de una nueva Línea de Media Tensión de 33 kV.

Los trabajos requerirán un corte total de energía eléctrica de 9.30 a 10.30 horas en el barrio 12 de Septiembre (Petits Chalets). Además, personal tendrá que realizarar tareas en el edificio NOVA de calle Gral. San Martín al 700 .

Este jueves se cumplen 9 días de precipitaciones en la Patagonia. Frente a este panorama, se solicita tomar los recaudos necesarios para resguardar la integridad de toda la población.

Respecto de la circulación en vía pública, se pide una conducción segura, evitando circular por zonas muy inundadas. En caso de que sea inevitable, hacelo con máxima precaución y siempre con las luces encendidas. También destacan la vital importancia de no acercarse cables caídos, conductores a baja altura ni a postes quebrados.

En cuanto a las estructuras y redes eléctricas: no subirse a los postes que sostienen la red eléctrica. Si la caída de árboles o carteles ha afectado las líneas, avisar de inmediato al SARA.

En caso de hacer trabajos en altura: no utilizar escaleras metálicas, varillas, antenas u otros elementos de riesgo cerca de líneas eléctricas aéreas y, en cuanto a la reparación de techos: Si debés acceder al techo de tu propiedad para reparar goteras o filtraciones, asegurate de no estar en contacto de ninguna manera con líneas eléctricas cercanas.

Ante cualquier anomalía, realizar el reclamo a SARA enviando un mensaje de WhatsApp al 0299 15-472-3434.