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Municipios del Alto Valle trabajan en asistencia a vecinos ante el temporal de lluvias

Tras nueve días de precipitaciones, los municipios de la zona de Alto Valle trabajan en la asistencia a vecinos y mantenimiento de calles.

El municipio mantiene el operativo ante el temporal de lluvias.

El municipio mantiene el operativo ante el temporal de lluvias.

El agua se acumuló en distintos sectores de ciudades como Cipolletti, Fernández Oro y Allen y se encuentran activos distintos operativos municipales.

En el caso del Municipio de Allen, se informó que continúa activo el Dispositivo Municipal de atención a personas en situación de calle, con el objetivo de brindar asistencia y acompañamiento a quienes más lo necesitan durante la temporada invernal.

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Respecto de su funcionamiento, se comunicó que funciona en el Polideportivo Municipal y ofrece alojamiento nocturno, comidas, duchas, elementos de higiene, abrigo y acompañamiento profesional. Además, equipos territoriales realizan recorridas permanentes para detectar situaciones de vulnerabilidad y brindar una respuesta inmediata. A disposición queda la línea (298) 4198833.

La Municipalidad de Cipolletti continúa con tareas de mantenimiento vial para mejorar la circulación y las condiciones de las calles de la ciudad. En las últimas horas, han trabajado en el desagote de un sector de calle barrio Ferri para eliminar acumulaciones de agua y así, favorecer el escurrimiento.

ARSA realiza un importante recambio de colector cloacal: cuánto tiempo demandará la obra

Desde el miércoles 29 de julio permanece cortada la circulación en calle Alem, entre La Esmeralda y Sáenz Peña, por trabajos de recambio de un colector cloacal a cargo de Aguas Rionegrinas.

Los trabajos continúan, en principio, hasta el viernes 31 al mediodía. Se informa a la comunidad que hay personal de tránsito en el lugar para ordenar la circulación y realizar tareas de prevención. Por este motivo, se recomienda utilizar vías alternativas y circular con precaución.

Obra de Aguas Rionegrinas. Foto: Antonio Spagnuolo

Obra de Aguas Rionegrinas. Foto: Antonio Spagnuolo

Fenández Oro mantiene trabajos de mantenimiento de calles

Desde la Municipalidad de Fernández Oro se informó que continúan los trabajos para facilitar el escurrimiento del agua y atender los sectores más afectados por las condiciones climáticas.

Durante esta semana se estuvo trabajando en Iguazú y Los Rosales, Los Tamariscos y Río Negro, Barrio Parque, Rincón de Oro, Loteo Social 1 y barrio Costa Linda. Además se han realizado tareas de limpieza, apertura de desagües y retiro de agua acumulada sobre las calles.

Los equipos municipales permanecen en guardia para brindar asistencia ante cualquier eventualidad y ponen a disposición una línea telefónica por cualquier eventualidad: (2994 59 7226) correspondiente al área de Servicios Públicos.

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