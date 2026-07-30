Municipios del Alto Valle trabajan en asistencia a vecinos ante el temporal de lluvias

Tras nueve días de precipitaciones, los municipios de la zona de Alto Valle trabajan en la asistencia a vecinos y mantenimiento de calles.

El agua se acumuló en distintos sectores de ciudades como Cipolletti , Fernández Oro y Allen y se encuentran activos distintos operativos municipales.

En el caso del Municipio de Allen, se informó que continúa activo el Dispositivo Municipal de atención a personas en situación de calle , con el objetivo de brindar asistencia y acompañamiento a quienes más lo necesitan durante la temporada invernal.

Respecto de su funcionamiento, se comunicó que funciona en el Polideportivo Municipal y ofrece alojamiento nocturno, comidas, duchas, elementos de higiene, abrigo y acompañamiento profesional. Además, equipos territoriales realizan recorridas permanentes para detectar situaciones de vulnerabilidad y brindar una respuesta inmediata. A disposición queda la línea (298) 4198833.

La Municipalidad de Cipolletti continúa con tareas de mantenimiento vial para mejorar la circulación y las condiciones de las calles de la ciudad. En las últimas horas, han trabajado en el desagote de un sector de calle barrio Ferri para eliminar acumulaciones de agua y así, favorecer el escurrimiento.

ARSA realiza un importante recambio de colector cloacal: cuánto tiempo demandará la obra

Desde el miércoles 29 de julio permanece cortada la circulación en calle Alem, entre La Esmeralda y Sáenz Peña, por trabajos de recambio de un colector cloacal a cargo de Aguas Rionegrinas.

Los trabajos continúan, en principio, hasta el viernes 31 al mediodía. Se informa a la comunidad que hay personal de tránsito en el lugar para ordenar la circulación y realizar tareas de prevención. Por este motivo, se recomienda utilizar vías alternativas y circular con precaución.

Obra de Aguas Rionegrinas. Foto: Antonio Spagnuolo

Fenández Oro mantiene trabajos de mantenimiento de calles

Desde la Municipalidad de Fernández Oro se informó que continúan los trabajos para facilitar el escurrimiento del agua y atender los sectores más afectados por las condiciones climáticas.

Durante esta semana se estuvo trabajando en Iguazú y Los Rosales, Los Tamariscos y Río Negro, Barrio Parque, Rincón de Oro, Loteo Social 1 y barrio Costa Linda. Además se han realizado tareas de limpieza, apertura de desagües y retiro de agua acumulada sobre las calles.

Los equipos municipales permanecen en guardia para brindar asistencia ante cualquier eventualidad y ponen a disposición una línea telefónica por cualquier eventualidad: (2994 59 7226) correspondiente al área de Servicios Públicos.