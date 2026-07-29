Vecinos reclaman calles intransitables e incumplimiento de recolección de residuos en una ciudad del Alto Valle

El deterioro de las calles y los pozos en la zona, dejó atrapado a un automovilista que pese a los intentos de asistencia de vecinos, fue asistido por bomberos voluntarios.

El deterioro de las calles y los pozos en la zona, dejó atrapado a un automovilista que pese a los intentos de asistencia de vecinos, fue asistido por bomberos voluntarios. Foto: Gentileza.

El deterioro de las calles y los pozos en la zona, dejó atrapado a un automovilista que pese a los intentos de asistencia de vecinos, fue asistido por bomberos voluntarios. Foto: Gentileza.

Lo que debía ser un trayecto habitual terminó en una odisea para un vecino de Villa Regina . Ocurrió en la calle América del Norte al 1500 , donde el pésimo estado de la arteria le jugó una mala pasada: el vehículo quedó completamente enterrado en el barro, imposibilitado de mover por sus propios medios.

Ante la impotencia de la situación y la imposibilidad de traccionar en el terreno blando, se debió convocar al personal de Bomberos Voluntarios , quienes acudieron al Bº Preto para realizar las maniobras de rescate y lograr sacar al auto del pozo. En este sentido, vecinos expresaron haber llamado en varias ocasiones a la municipalidad pero no fueron atendidos.

El episodio, sin embargo, no representa un hecho aislado. La situación en el sector genera un malestar creciente entre los frentistas, quienes denuncian que la intransitabilidad de la calle ha cortado la prestación de servicios básicos. Entre ellos, el más afectado es el de recolección de residuos : los camiones municipales ni siquiera pueden ingresar a la cuadra debido al riesgo constante de quedar encajados en el barro, acumulando basura y agudizando el reclamo por una solución urgente de mantenimiento vial.

Frente a la solicitud de cumplimiento del servicio público, el municipio reginense y autoridades del concejo le ha pedido ''paciencia'' a los vecinos. Transcendió en las últimas horas que el mal estado de las calles sería igual en todas las zonas que no están asfaltadas. En tanto, las que si cuentan con asfalto, tienen grandes pozos que imposibilitan el tránsito habitual.

Un reclamo de informes de una obra que la ciudad necesita

En diálogo con LM Cipolletti, la concejal de Nos une Río Negro, Nadia Ilundayn, expresó que a pedido de los vecinos, han solicitado al intendente Luis Albrieu, que brinde información precisa sobre la obra del colector cloacal suroeste que lleva casi un año de atraso, y perjudica no sólo en la falta del servicio de cloacas si no que vuelve intransitables las calles de Ara San Juan, Moschini, Fabro, Barazzuti y Magisterio.

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Ruta 22: tierra y pozos de nadie, mientras la Provincia negocia con Nación su traspaso

El paso de las lluvias persistentes sobre Cipolletti y la región volvió a exponer la grave situación que atraviesa el tramo que conecta el Alto Valle, especialmente el tramo de la Ruta Nacional 22 desde Fernández Oro o Puente 83, donde las obras quedaron inconclusas hace más de quince años. La calzada acumula pozos, deformaciones y una infraestructura que no acompaña el crecimiento del tránsito diario.

Por esta traza circulan a diario miles de vehículos livianos, transportes de carga y micros de larga distancia con destino a Cipolletti, Neuquén y otros puntos de la región.

Estefania Petrella

Peligros que se repiten cada jornada

Los automovilistas enfrentan a diario un desafío que se agrava con cada lluvia: sortear pozos profundos, calzadas deformadas y tramos sin señalización adecuada. A esto se suma la falta de iluminación nocturna, un factor que multiplica el riesgo de accidentes en un corredor con alto volumen de tránsito pesado.

La indignación se hace sentir entre quienes transitan diariamente esta traza, un malestar que se profundiza en los días de lluvia, cuando las condiciones empeoran notablemente. Para muchos vecinos y trabajadores, pareciera que ninguna autoridad quiere o puede hacerse cargo del problema estructural.