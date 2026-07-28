Más de 10 tiros contra una casa: los atacantes escaparon en moto y son intensamente buscados

El violento ataque ocurrió en el barrio Tiro Federal. No hubo heridos de milagro y la Policía analiza cámaras para identificar a los autores.

Una violenta balacera alteró la tranquilidad del barrio Tiro Federal , en General Roca , donde dos personas que circulaban en una motocicleta dispararon más de diez veces contra una vivienda y escaparon antes de que llegara la Policía.

El ataque ocurrió este martes, pasadas las 18 , sobre calle Santiago del Estero , casi esquina Colón , y es investigado por la Brigada de Investigaciones , que busca identificar a los responsables mediante el análisis de cámaras de seguridad.

Vecinos de la zona dieron aviso a la Policía luego de escuchar una seguidilla de detonaciones que rompió la calma del barrio.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, los autores del ataque fueron dos personas que se movilizaban en una motocicleta roja de 110 centímetros cúbicos. Sin detenerse por completo, abrieron fuego directamente contra una vivienda y huyeron a toda velocidad.

No hubo heridos por una circunstancia clave

A pesar de la violencia del ataque y de la cantidad de disparos efectuados, no se registraron personas heridas.

Según informaron fuentes policiales, al momento de la balacera no había nadie dentro de la vivienda, una situación que evitó que el episodio terminara en tragedia.

La propietaria se enteró de lo ocurrido a través de sus vecinos y luego radicó la denuncia en la Comisaría 21.

La investigación apunta a las cámaras de seguridad

Tras el ataque, efectivos de la Policía de Río Negro montaron un operativo para preservar la escena y realizar las pericias correspondientes.

Ahora, la Brigada de Investigaciones trabaja en el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas del sector para reconstruir el recorrido de los atacantes, identificar la motocicleta utilizada y determinar quiénes fueron los responsables del violento episodio.

Hasta el momento no hay personas detenidas y la investigación continúa para establecer el móvil de la balacera.