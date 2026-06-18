Susto en General Roca: un avión realizó una maniobra de alto riesgo para evitar estrellarse

La aeronave descendió de manera imprevista en un campo tras reportar un inconveniente. Hubo alarma, pero el piloto salió ileso.

El episodio generó una rápida movilización de equipos de emergencia. Foto: Prensa BVGR.

Momentos de fuerte preocupación se vivieron este jueves por la tarde en General Roca , cuando una aeronave de pequeño porte debió realizar un aterrizaje de emergencia en un campo ubicado a escasa distancia del aeropuerto local.

El episodio generó una rápida movilización de equipos de emergencia y mantuvo en alerta a las autoridades aeroportuarias.

Todo ocurrió alrededor de las 14.45 , cuando desde el aeropuerto se dio aviso a los Bomberos Voluntarios sobre una situación de emergencia que involucraba a un avión que presentaba inconvenientes durante el vuelo.

De inmediato, una dotación del Cuartel Central fue enviada hacia la zona donde finalmente terminó descendiendo la aeronave.

La maniobra ocurrió en un campo cerca de la Ruta 6

Cuando los rescatistas llegaron al lugar, constataron que el avión, que había partido desde la provincia de Buenos Aires, logró aterrizar de manera segura en un sector rural.

El lugar exacto del incidente se ubica a unos 1.000 metros al norte de la intersección de la Ruta Provincial 6 y calle Jorge Newbery, en cercanías del aeropuerto roquense.

El piloto era el único ocupante y salió ileso

Pese al fuerte susto que generó la situación, las primeras informaciones confirmaron que el piloto de 26 años, quien viajaba solo, no sufrió heridas. Por esa razón, no fue necesario trasladarlo a un centro médico.

Además, se indicó que el aterrizaje no provocó daños de consideración en la aeronave ni consecuencias mayores en el lugar.

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Investigan qué obligó a realizar la maniobra de emergencia

Hasta el momento no trascendieron las causas que originaron el inconveniente técnico o mecánico que obligó al piloto a descender de manera preventiva.

Ahora serán las autoridades competentes las encargadas de determinar qué ocurrió durante el vuelo y por qué el avión no pudo completar su recorrido con normalidad.

Rápida respuesta para evitar una tragedia

La rápida intervención de Bomberos y de las autoridades aeroportuarias permitió asistir la situación en cuestión de minutos y confirmar que, afortunadamente, el episodio terminó sin heridos.

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Aunque no hubo consecuencias graves, la inesperada maniobra generó preocupación en toda la zona por tratarse de un aterrizaje de emergencia ocurrido muy cerca del aeropuerto local.