Imputaron y quedan presos los detenidos por el crimen de Franco Morales: la macabra hipótesis que se investiga

Ambos se habían entregado en una comisaría horas después del hecho. Se presume que lo emboscaron para robarle y le dieron un tiro en el pecho.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a dos hombres de la provincia de Neuquén por el homicidio de Franco Agustín Morales , de 24 años, ocurrido el pasado jueves en Allen.

En la audiencia realizada durante la mañana de este domingo, a pedido de la fiscalía se dispuso que ambos acusados permanezcan detenidos en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El hecho sucedió el jueves 13 de último alrededor de las 18 en la calle México al 30. La joven víctima había puesto en venta su moto y acordó por redes sociales encontrarse allí con un presunto comprador. Según la hipótesis fiscal, los dos imputados llegaron al lugar junto a otros dos hombres en dos motos y armados con un revólver.

Un disparo a quemarropa

En la vereda, los atacantes increparon a Morales y le dispararon en el tórax para facilitar el robo, provocándole la muerte. Tras la agresión, los cuatro involucrados huyeron del lugar llevándose la motocicleta de la víctima y su teléfono celular marca Iphone.

Las fiscales Verónica Villarruel y Laura Tronelli atribuyeron a los sospechosos el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego y para asegurar sus resultados "(criminis causa) en concurso real con "robo en lugar poblado y en banda agravado por el uso de arma de fuego". A ambos se los acusa en calidad de coautores.

Entre las pruebas presentadas por la fiscalía se destacan las pericias de Criminalística en la escena, el informe preliminar de autopsia que confirmó la causa de muerte y el análisis de cámaras de seguridad del sector que registraron a los sospechosos en el sector. Además, la policía logró recuperar un teléfono celular marca Iphone que estaría vinculado a la causa; el dispositivo estaba sumergido en la zona de Puente 83 y fue hallado por rastreo satelital, una de las aplicaciones de seguridad que ofrece el dispositivo.

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Se entregaron en la policía

La fiscal informó que ambos imputados, que no registran antecedentes penales computables, y que se presentaron voluntariamente en una comisaría el viernes posterior al hecho. No se precisa en qué unidad policial se presentaron.

Pese a la oposición de las defensas particulares de ambos sujetos, la fiscalía fundamentó la necesidad de la medida cautelar de prisión preventiva para resguardar la investigación.

Durante la audiencia, el abogado particular Saúl Lucas Dumigual, que asiste a uno de los sospechosos, se opuso a la formulación de cargos argumentando que ningún testigo logró identificar ni ubicar a su asistido en el lugar. Por su parte, la defensora particular del segundo imputado, María Emilia Villar, no objetó la acusación contra su representado.

Ambos abogados coincidieron en rechazar la prisión preventiva y solicitaron la modalidad de arresto domiciliario.

Luego de escuchar a las partes, el juez de Garantías Julio José Martínez Vivot dio por formalizados los cargos y abrió la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses. Asimismo, ordenó un mes de prisión preventiva para los dos acusados al considerar acreditado el riesgo de entorpecimiento de la investigación.