Comenzó el juicio por el homicidio de Agustín Troncoso: "Se murió en mis brazos", dijo el principal testigo

El hecho ocurrió a fines de 2025 en Costa Norte. En la primera audiencia declaró un hombre que estuvo en el momento en que se produjo la fatal puñalada.

Agustín Morales, el acusado de haber asesinado de una puñalada a Agustín Troncoso, en un hecho ocurrido a fines del año pasado en la zona de Costa Norte.

Comenzó este jueves en los tribunales de Cipolletti el juicio por el homicidio de Agustín Nicolás Troncoso , de 26 años, ocurrido la noche del 7 de diciembre de 2025 en el barrio 2 de Agosto, aledaño a Costa Norte .

Por el hecho está acusado Agustín Ricardo Morales , quien estuvo un mes prófugo y fue hallado escondido sumergido en un pozón del río Neuquén .

El debate se desarrollará durante dos jornadas y es conducido por el tribunal integrado por los jueces María Agustina Bagniole, Guillermo Merlo y María Florencia Caruso . Por la fiscalía actúa Martín Pezzetta y por la defensa Miguel Ángel Ceballos Díaz. Además, se presentó como querellante la mamá de la víctima, Vanina Fuentes , quien es representada por el abogado Saúl Dumigual.

Agustín Troncoso era neuquino y había cursado sus estudios en la EPET 8.

Morales está imputado por el delito de homicidio. Según la acusación, atacó a Troncoso con un cuchillo en medio de una discusión luego de haber compartido una reunión en la que hubo consumo de bebidas alcohólicas y drogas, y en la que también estuvo Ignacio Nelson Bessi, un amigo de Troncoso y considerado testigo clave, que declaró en esta primera audiencia, y brindó detalles de lo sucedido.

Previamente las partes expusieron sus alegatos de apertura. El fiscal Pezzetta sostuvo que el imputado actuó con la decisión de quitarle la vida a la víctima mediante una herida de arma blanca y anticipó que solicitará que se lo declare responsable por el delito de homicidio.

“En el juicio vamos a realizar una reconstrucción histórica para demostrar que el acusado estaba desubicado en ese lugar y preparado para matar. La víctima recibió una puñalada mortal de una persona que prácticamente no lo conocía. Vamos a solicitar que se lo declare responsable por el delito de homicidio”, relató Pezzetta.

En el mismo sentido, el abogado querellante afirmó que la agresión no derivó de una pelea fortuita, sino de una conducta deliberada del acusado al incorporar un arma en el conflicto. Indicó que la respuesta que van a buscar en el juicio no está fundada en la indignación, sino fundada en los testimonios que se originarán en este debate.

Por su parte, el defensor Ceballos Díaz argumentó que se trató de un caso de exceso en la legítima defensa. Según la hipótesis, el hecho se desencadenó tras una discusión dentro de un vehículo y luego la víctima agredió a su defendido.

El proceso judicial continuará a lo largo de dos jornadas de debate -la próxima es el lunes-, en las que el tribunal analizará la prueba presentada y escuchará el testimonio de 14 personas, entre testigos presenciales, personal policial y especialistas en investigación criminalística.

Qué dijo el testigo clave

Ignacio Bessi no tuvo dudas al calificar la relación que tenía con la víctima y con el acusado. Troncoso dijo que era su amigo, mientras que Morales solo un conocido con quien había compartido un partido de fútbol en el barrio donde ambos viven, además de haber cruzado mensajes telefónicos. Pero aclaró que no era su amigo.

Recordó que ese fatídico día, domingo 7 de diciembre, hacía calor, por lo que se fue al río con su papá, y llamó a Troncoso para que los acompañara. Sostuvo que se conocían desde hace unos años, cuando acordaron que le realizaría un tatuaje, dado que el muchacho asesinado se dedicaba a ese arte.

El invitado llegó a la costa en su auto Chevrolet Corsa color gris, y junto al padre disfrutaron del agua, además de comer y tomar. Estaban en eso cuando apareció Morales, a quien Bessi veía personalmente por segunda vez. El acusado se unió a la reunión, hasta que el testigo los invitó a mirar el partido de Boca-Racing a su casa, donde continuaron consumiendo alcohol. Sin embargo, Morales se retiró y al rato Bessi con su amigo Troncoso salieron a comprar a una despensa del barrio.

En ese lugar se volvieron a encontrar con Morales, pero no fue fortuito. Bessi lo había llamado antes para comprarle “sustancias”, admitió.

Se juntaron los tres nuevamente y salieron en el auto de Troncoso, donde siguieron bebiendo cerveza y consumiendo cocaína. Pero aclaró que la víctima no tomaba drogas porque había entrado a trabajar en una empresa (de distribución y logística radicada en Cipolletti), y le hacían análisis para detectar estupefacientes.

Agregó que estacionaron y como se había hecho tarde le pidieron a Morales que se bajara, que se querían ir. Ese fue el principio de la discusión. Morales no se quería bajar. En un momento, molesto, Troncoso se bajó del auto y lo mismo hizo Morales. Y ahí se trenzaron a golpes.

Bessi dijo que se bajó, pero que cuando dio la vuelta al vehículo se encontró con Troncoso tirado en el piso, en medio de un charco de sangre. En esa parte su relato fue desgarrador, porque aseveró que lo tomó entre sus brazos y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Afirmó que le alcanzó a decir “No te vayas”, pero no pudo hacer nada. “Se murió en mis brazos”, sostuvo conmovido.

Agregó que mientras tanto, Morales tomó una mochila y se fue caminando “como si nada”, aseguró. Dijo que le gritó para que volviera y que después le envió tres audios en los que le reclamó que “se hiciera cargo” de lo que había hecho. Refirió también que en los días posteriores, mientras Morales se encontraba prófugo, tanto él como su pareja recibieron amenazas por Facebook y se lo adjudicó a una mujer.

Acompañamiento de familiares de la víctima

Vanina Fuentes, la mamá del joven asesinado, escuchó con admirable entereza sentada al lado de su abogado los detalles la forma en que asesinaron a su hijo. Llevaba una pechara con el rostro impreso de Agustín, al igual que un cartel que mantuvo sobre el pupitre. Detrás de ella varias personas mostraban el mismo atuendo, todos familiares que la acompañan en este duro momento, indicó uno de los miembros del grupo.

El mismo acompañamiento que recibió en las marchas que convocó en reclamo de justicia. Incluso junto al abogado querellante hicieron un intenso trabajo para que se reforzara la búsqueda de Morales, dado que pasaban los días y no aparecía. Ellos lograron saber que se escondía en un pozo cercano al río, donde después lo encontró la Policía.