Ruta 22: Dos choques, uno con tres vehículos involucrados, con pocos minutos de diferencia

Ambos ocurrieron en la zona de Villa Regina y Chichinales. No hubo personas heridos de gravedad. El estado de la ruta y la lluvia entre las posibles causas.

Dos accidentes de tránsito se registraron durante la mañana de este miércoles con vehículos que circulaban por la Ruta Nacional 22 en el Alto Valle rionegrino, donde cae una copiosa llovizna. Por fortuna no se lamentaron víctimas de gravedad y solo se registraron daños materiales.

Uno de los hechos se produjo alrededor de las 10 en la zona oeste de Chichinales , la localidad ubicada en el acceso este del Alto Valle. Tras tomar conocimiento de lo sucedido, una patrulla del Cuerpo de Seguridad Vial local se trasladó hasta el lugar, donde encontraron un camión Scania con semirremolque que había impactado contra el guarda rail central, provocando que el rodado hiciera lo que en el ambiente transportista se conoce como “efecto tijera”.

El conductor, un hombre de 55 años domiciliado en José C Paz, Buenos Aires, indicó que circulaba en dirección a Villa Regina y que, debido al estado del pavimento, producto de las precipitaciones y la superficie deteriorada que presenta en distintos tramos, perdió el control del volante. Si bien el camionero no presentaba lesiones, fue trasladado preventivamente al hospital de Chichinales. Además de policías y profesionales médico, también trabajó en el lugar personal de Bomberos Voluntarios. De acuerdo a lo que se pudo establecer, varios metros del guarda rail quedaron revirados.

Choque en cadena con tres vehículos

Minutos después se registró otro episodio vial a pocos kilómetros del anterior. Efectivos de la Comisaría 5ta concurrió a la emergencia, sobre la margen norte de la Ruta 22, donde tres vehículos que circulaban en la misma dirección chocaron en cadena, informó Radio Slogan.

El primero de ellos fue un Peugeot 208 de color rojo, conducido por una mujer 27 años, domiciliada en Villa Regina, el segundo un Renault Fluence color plateado, conducido por un hombre mayor de 68 años, domiciliado en la localidad de Choele Choel. Por el último un camión Mercedes Benz Modelo Actros 2044 de color blanco (transportando cemento a granel) conducido por hombre mayor 50 años, Domiciliado en Caleta Olivia - Provincia de Santa Cruz, informó Radio Slogan (94.7), de Villa Regina.

Según los datos recabados en el sitio, los tres rodados circulaban en mismo sentido de Este- Oeste (Villa Regina - Godoy). Se presume que el conductor del Peugeot realizó una maniobra de sobrepaso e impactando contra eje trasero del camión, para luego chocar con el guarda raíl central y raíz de eso impacta el lateral izquierdo del rodado marca Renault. Si bien también habían convocado a personal médico porque se temió que había ocurrido una tragedia mayor, se constató que solo se produjeron daños materiales.