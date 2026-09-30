El Tren de Capital Humano llegó a Río Negro: qué trámites se pueden realizar y hasta cuándo

La formación ferroviaria llega con atención gratuita para los rionegrinos. El detalle.

El Tren de Capital Humano se encuentra en Río Negro y prepara la atención gratuita a partir de la próxima semana.

El Tren de Capital Humano ya se encuentra en Río Negro y se prepara para comenzar con un amplio operativo de atención gratuita que incluirá prestaciones médicas, trámites nacionales, asesoramiento social y diferentes propuestas educativas, culturales y recreativas.

La formación permanecerá instalada en Río Colorado hasta el 16 de octubre, período durante el cual vecinos de la ciudad y localidades cercanas podrán acceder a diferentes servicios concentrados en un mismo espacio, sin necesidad de trasladarse hacia otros centros urbanos.

El inicio de la atención está previsto para los primeros días de octubre, mientras las autoridades terminan de definir la organización del operativo, los horarios y la grilla definitiva de profesionales y especialidades que estarán disponibles durante la estadía.

La propuesta depende del Ministerio de Capital Humano de la Nación y recorre diferentes puntos del país mediante las formaciones “9 de Julio” y “25 de Mayo”. Una vez finalizado el operativo en Río Colorado, el recorrido continuará hacia Darwin.

El tren arribó a la localidad el viernes. // Foto: gentileza 7enpunto.

Qué servicios ofrecerá el Tren Sanitario

Uno de los principales ejes de la iniciativa estará vinculado con la salud. El operativo contempla Atención Primaria con controles médicos destinados tanto a adultos como a niños, además de diferentes acciones de promoción, prevención y cuidado sanitario.

Entre las prestaciones previstas se encuentran odontología, oftalmología, vacunación y diagnóstico. También se espera la llegada de profesionales de distintas especialidades, aunque la nómina definitiva será comunicada cuando concluya la organización del cronograma de atención.

La presencia del tren permitirá acercar estas prestaciones directamente a la comunidad y ampliar las posibilidades de acceso para personas que encuentran mayores dificultades para trasladarse hasta establecimientos sanitarios o centros urbanos donde se concentran determinadas especialidades.

Además de la atención individual, habrá acciones relacionadas con la prevención y promoción de hábitos saludables, uno de los componentes de Atención Primaria de la Salud contemplados dentro del programa que recorre diferentes localidades del territorio nacional.

DNI, ANSES y otros trámites en un mismo lugar

La propuesta no estará limitada exclusivamente a las prestaciones sanitarias. Durante la permanencia de la formación también habrá organismos nacionales que permitirán realizar consultas y gestiones administrativas sin necesidad de viajar hacia otras ciudades para completar los procedimientos.

Entre los servicios confirmados se encuentra la participación del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que permitirá gestionar y actualizar el Documento Nacional de Identidad. También habrá asesoramiento relacionado con trámites y prestaciones correspondientes a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El operativo incluirá, además, atención social mediante asesoramiento, asistencia técnica y acompañamiento para distintas gestiones. La intención es concentrar prestaciones estatales en un mismo punto y facilitar el acceso de los vecinos durante las jornadas previstas.

A estas dependencias se sumará la participación de distintas áreas del Gobierno de Río Negro y del municipio de Río Colorado. De esta manera, el dispositivo reunirá organismos de diferentes niveles del Estado durante la permanencia del tren en la localidad.