Escándalo en Bomberos: renunció el interventor del cuartel tras un conflicto interno

Daniel Aranda presentó su renuncia como interventor del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Barda del Medio, luego de que integrantes del Cuerpo Activo difundieran un duro comunicado.

La desvinculación del interventor Daniel Aranda al Cuartel de Bomberos Voluntarios de Barda del Medio se da en marco de la difusión de un comunicado en el quedan explícitas las falencias en las instalaciones y se reclama el acceso a la información sobre la administración de los recursos de la institución.

En el documento, los bomberos señalaron que actualmente existen necesidades básicas dentro del cuartel, entre ellas falta de elementos de higiene y otros insumos, una heladera prácticamente vacía, sectores sin iluminación, deterioro edilicio y necesidad de mantenimiento de herramientas operativas.

Los integrantes solicitaron información y documentación sobre ingresos provenientes de Lotería, EdERSA, Bonos Amigos Adherentes , alquileres del salón y otros movimientos económicos.

A este pedido de agrega el cuestionamiento sobre un "supuesto cobro de fondos" mediante una cuenta personal de Mercado Pago atribuida al interventor, situación sobre la cual reclamaron explicaciones y documentación respaldatoria. En relación a esto, los vecinos aseguran que aportan alrededor de $40.000 mensuales, aunque sostienen que desconocen cuántos socios forman parte del sistema y cuál es el monto total que se recauda.

Además, plantean un cuestionamiento respecto del dinero generado por el alquiler del salón, afirmando que presuntamente sería recibido en una cuenta personal de Mercado Pago del interventor.

Pedido de transparencia

Ante esta situación, los vecinos reclaman conocer cuánto dinero ingresa al cuartel, cuánto se gasta y cuál es el destino de esos recursos.

Según señalaron, ya fueron presentadas notas ante el Municipio y hasta el momento no habrían recibido respuestas.

El reclamo apunta a que se brinde información sobre la administración de los recursos y que se esclarezca la situación interna de la institución.

Los bomberos dejaron expresamente aclarado que no acusan a ninguna persona de apropiarse de dinero ni de haber cometido un delito, sino que reclaman transparencia, rendición de cuentas e información sobre cómo se administran los fondos.

Los Bomberos Voluntarios reafirmaron que continuarán defendiendo el funcionamiento de la institución y pidieron el acompañamiento de los vecinos de Barda del Medio, Contralmirante Cordero, Paraje El 15 y zonas cercanas.

Agradecimiento a la comunidad

En las últimas horas, la cuenta oficial de los Bomberos Voluntarios de Barda del Medio agradecieron a Omar Amado, por la "generosa donación" de distintos elementos destinados a la institución:

El cuartel mantiene las inscripciones abiertas

Desde Bomberos Voluntarios de Barda del Medio invitan a todas aquellas personas de su ejido que tengan "vocación de servicio" y quieran formar parte del cuerpo a que se inscriban como aspirantes.

La convocatoria se extienda a vecinos de entre 18 y 35 años de: Barda del Medio – Paraje El 15 – Contralmirante Cordero.

Si tenés entre 18 y 35 años y cumplís con los requisitos publicados, podés inscribirte como Aspirante a Bombero Voluntario. En caso de superar la edad límite se pueden suamr como auxiliares.

Qué requisitos solicitan: