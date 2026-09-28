Piden 6 años y 6 meses de prisión para un curandero por la violación de una adolescente

El hombre de 45 años ya fue declarado culpable. En el juicio surgió que la atacó con la excusa de "sacarle el domonio" del cuerpo. Ocurrió en una localidad rionegrina.

El juicio realizado a principios de septiembre en la ciudad judicial de Villa Regina. El tribunal estuvo integrado por Luciano Garrido, Maximiliano Camarda y Maria Gadano.

La fiscal de Villa Regina Vanesa Cascallares pidió una condena de 6 años y 6 meses de prisión efectiva para un hombre de 45 años de edad que ejercía de curandero, que fue declarado responsable por el abuso sexual con acceso carnal de una adolescente.

La pena fue requerida en la audiencia de cesura realizada este lunes en la ciudad judicial de esa localidad rionegrina. Mientras que el defensor particular solicitó el mínimo de pena. Insistió que “para esta parte esas cuestiones no configuran como agravantes, en todo caso son atenuantes, y por ello requerimos que se le aplique el mínimo de la condena”.

El Tribunal interviniente dará a conocer su resolución el próximo lunes 5 de octubre a las 12. En tanto, las partes estuvieron de acuerdo en las medidas cautelares hasta que quede firme la condena, y de esta manera el Tribunal resolvió que el hombre continúe en libertad con presentaciones en Comisaria, y que se le prohíba salir del país. Tampoco puede acercarse o establecer cualquier tipo de contacto con la niña.

La excusa del mal en el cuerpo

Los hechos imputados ocurrieron durante la medianoche del 19 de febrero de 2025 en una vivienda del barrio Alta Barda de Chichinales, donde el sujeto habría atacado sexualmente a la menor con la excusa de que le tenía que sacar el demonio que tenía en su cuerpo.

El delito que le enrostraron fue el de “abuso sexual con acceso carnal”. A principios de este mes el hechicero fue a juicio, con un tribunal integrado por los jueces Luciano Garrido, Maximiliano Camarda y Maria Gadano. Tras dos días de debate, el equipo Fiscal solicitó la declaración de responsabilidad penal para el acusado.

“La teoría del caso que hemos traído a juicio se encuentra debidamente acreditada. La declaración de la víctima en Camara Gesell fue sumamente clara, sumado al análisis que se hizo con perspectiva de género y en el marco de un delito de abuso sexual”, explicaron la fiscal del caso Vanesa Cascallares y el adjunto Rodrigo Vazzana.

“En la entrevista, la adolescente logró describir con muchísima claridad lo que ocurrió en febrero de 2025 y que se correspondió con la Gesell que fue realizada en mayo”, agregó Cascallares.

La angustia de la menor

“Este relato tiene correlación con lo descrito por las dos personas que fueron con ella hasta ese lugar, donde fueron atendidos por quienes ellos confiaban que podía curarlos de los males con técnicas en las que todos confiaban. Sobre esto último debemos aclarar que se trata de creencias y no debemos inmiscuirnos ahí”, especificó la fiscalía.

“Fueron ellos quienes corroboran el tiempo que transcurrió mientras ella estaba a solas con el hombre, el estado en el que salió de ese lugar, que no paraba de llorar, estaba totalmente incómoda, angustiada, asustada, pálida”, describió Cascallares.

“Pudimos escuchar en este debate también a la persona a quien la víctima realiza el develamiento, es a la primera que le cuenta que el señor en esa práctica, con la excusa de curarla, abusa de ella en la forma en que ella manifestó”, mencionó el equipo fiscal. Agregó que “No debemos dejar de lado lo señalado por la responsable de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), que describe que entre los riesgos que prevalecían en la joven era, justamente, el factor cultural”.

“Por ello sostenemos que no hay que confundir el tema de las creencias -un factor que la ubicó en una situación de vulnerabilidad- con la consumación de un delito”, concluyó la fiscalía.

Por su parte, la defensora penal pública Julieta Soler había pedido la absolución. Sostuvo que la fiscalía “no ha podido rebatir el estado de inocencia de mi asistido, y como tampoco probar la plataforma fáctica establecida”. Agregó que “no hay un dato médico que corrobore el acceso carnal, esto es gravoso para mi asistido, es decir no contar con prueba suficiente que así lo verifique”.