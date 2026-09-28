Ataque con un hacha en Cinco Saltos: lo acusaron y le dictaron prisión preventiva

Un hombre quedó con prisión preventiva tras ser imputado por atacar a su expareja con un hacha y causar graves destrozos en Cinco Saltos.

La Fiscalía de Cinco Saltos acusó a un hombre que atacó con un hacha a su ex pareja.

Un ataque de violencia de género ocurrido en el barrio Toma La Sal de Cinco Saltos derivó en la formulación de cargos y el dictado de prisión preventiva para un hombre acusado de agredir a su ex pareja con un hacha, ocasionarle múltiples heridas y provocar destrozos en su vivienda y vehículo.

La intervención policial y judicial se inició tras un procedimiento llevado a cabo por personal de la Comisaría 43ª , luego de que el agresor fuera aprehendido en flagrancia durante la noche del 26 de septiembre . El sujeto irrumpió en la casa de la víctima e intentó ingresar por la fuerza en una segunda oportunidad, pocas horas después del primer ataque.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Judith Saccomandi precisó que la agresión comenzó cuando la víctima le solicitó a su expareja que se retirara del lugar. Ante el pedido, el hombre reaccionó de manera violenta, tomó un hacha sin filo y comenzó a golpear la propiedad.

Destrozos, agresión física y detención en flagrancia

Según la acusación fiscal, el agresor provocó destrozos en la puerta de ingreso, ventanales y rejas del inmueble, además de romper varios cristales del automóvil de la mujer, el cual se encontraba estacionado en el exterior. Durante el episodio, también golpeó a la víctima en la cabeza con el objeto contundente, causándole lesiones en el rostro y en una mano.

Una vecina del barrio advirtió la situación y dio aviso inmediato a la Policía. Al percatarse de la llegada del patrullero, el imputado huyó del lugar, lo que permitió que la víctima recibiera asistencia médica de urgencia y radicara la denuncia correspondiente.

Sin embargo, pasada la medianoche, el sujeto regresó a la casa e intentó ingresar nuevamente tras forzar el portón de acceso. Ante un nuevo llamado de auxilio, los efectivos de la Comisaría 43ª acudieron rápidamente y lograron detenerlo mientras forzaba la entrada.

Imputación y prisión preventiva por 30 días

El Ministerio Público Fiscal imputó al acusado por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con daños y tentativa de violación de domicilio, atribuidos en calidad de autor.

La acusación se sustentó en testimonios de testigos y efectivos policiales, pericias fotográficas del Gabinete de Criminalística, certificados médicos de las lesiones sufridas y antecedentes de denuncias previas por violencia. En ese marco, la fiscal Saccomandi solicitó la prisión preventiva por 30 días al considerar la existencia de riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Por su parte, el defensor particular Rodrigo Martínez no objetó la formulación de cargos, aunque cuestionó la versión de los hechos sostenida por la fiscalía y solicitó medidas cautelares alternativas, como la fijación de domicilio y presentaciones semanales en sede policial.

Finalmente, la jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo tuvo por formulados los cargos, habilitó la investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses y dictó la prisión preventiva por un mes para el acusado.