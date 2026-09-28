Chocó un auto estacionado, se enojó y no quiso hacer el test de alcoholemia

Ocurrió en el barrio Almirante Brown y el causante del hecho es de Neuquén. Reaccionó con hostilidad y entorpeció el procedimiento. Fue demorado y el auto secuestrado.

El Renault Logan se encontraba estacionado y lo chocó un Logan, cuyo conductor dijo que se había dormido. No quiso realizar el test de alcoholemia y reaccionó de mala manera con los policías.

Un vehículo Renault Logan que circulaba por la calle Ituzaingó de Cipolletti chocó contra un Renault 9 que se encontraba estacionado en inmediaciones de la equina con 25 de Mayo, en el barrio Almirante Brown.

El incidente vial se produjo este domingo alrededor de las 11 de la mañana y tomó intervención la Comisaría 32, luego de que recibieran un llamado alertando el hecho.

Una patrulla concurrió al lugar y se entrevistó con el conductor del auto que provocó el siniestro, un hombre de 36 años de edad domiciliado en Neuquén, quien reconoció que se había quedado dormido.

Pero los efectivos advirtieron además indicios de que el sujeto se encontraba en estado de ebriedad, por lo que convocaron al personal del Cuerpo de Seguridad Vial para que le realizara el test de alcoholemia.

Sin embargo, cuando llegó el uniformado para efectuar la pericia, el conductor se negó y se tornó agresivo con los efectivos, entorpeciendo de esta manera el procedimiento.

Ante la reacción hostil, el hombre fue trasladado a la sede policial ubicada en el barrio La Paz, donde quedó demorado. Mientras que el choque fue secuestrado y quedó a disposición del área de Tránsito Municipal.

Secuestran auto por reclamo prendario

Las Cámaras Lectoras de Patentes (LPR) del 911 RN Emergencias, el sistema de seguridad provincial, detectaron un vehículo que tenía pedido de secuestro por un reclamo prendario.

El procedimiento se realizó el último viernes alrededor de las 18:30, cuando operadores del centro de monitoreo alertaron que un Ford Fiesta color bordó sospechoso circulaba desde Puente 83 hacia Cipolletti.

Un móvil de la Comisaría 32 que realizaba recorridas prevencionales observaron el vehículo en el cruce de la Ruta Nacional 151 y la calle Mariano Moreno, en el sector de semáforos. Al interceptarlo, determinaron que lo manejaba un joven de 22 años de edad domiciliado en Cipolletti.

Pero al chequear los datos del rodado constataron que contaba con pedido de secuestro emitido el 6 de abril último requerida por la Justicia de la provincia del Neuquén por una ejecución prendaria. Por tal motivo tanto el conductor como el Fiesta fueron trasladados a la unidad.