¿Sigue lloviendo? Cómo estará el clima este domingo en Cipolletti
La lluvia fue protagonista en la noche del sábado y la madrugada del domingo en Cipolletti. Qué anticipa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para las próximas horas.
De acuerdo con los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada de este domingo 27 estará marcada por la inestabilidad climática en la ciudad y alrededores. Con una probabilidad constante de precipitaciones estimada en un 40 %, el paraguas será un accesorio indispensable desde las primeras horas hasta el cierre del día.
A pesar del agua, el registro térmico mostrará valores moderados y agradables, ubicando la temperatura máxima en 21 °C y la mínima en 11 °C. La evolución del tiempo a lo largo de las distintas franjas horarias se presentará de la siguiente manera:
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Madrugada: El inicio del domingo estará acompañado por lluvias generales, una mínima de 11 °C y una máxima proyectada en 21 °C con un 40 % de probabilidad de precipitación.
Mañana: La intensidad variará hacia chaparrones, manteniéndose los mismos márgenes térmicos (11 °C de mínima / 21 °C de máxima) y el 40 % de inestabilidad.
Tarde: El fenómeno pasará a presentarse en forma de lluvias aisladas, ofreciendo probables lapsos de calma, aunque con la misma probabilidad de agua y temperatura.
Noche: Hacia el final del día, las lluvias volverán a generalizarse para despedir la jornada con un ambiente fresco y húmedo.
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