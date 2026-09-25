Lo frenaron antes de salir del supermercado: llevaba varios productos ocultos entre sus prendas

Un hombre de 28 años fue sorprendido cuando intentaba retirarse de un supermercado con mercadería escondida entre sus prendas.

Un hombre fue demorado por intentar llevase productos de un supermercado en General Roca.

Un hombre de 28 años terminó aprehendido luego de ser sorprendido cuando intentaba retirarse de un supermercado de General Roca con distintos productos escondidos entre sus prendas y sin haberlos abonado.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 3° y comenzó luego de que responsables del establecimiento comercial solicitaran presencia policial . La situación había sido detectada cuando el sospechoso se encontraba en inmediaciones del sector de cajas.

Según la información policial, el episodio ocurrió en un supermercado ubicado en la intersección de Tucumán y avenida San Juan. Personal de seguridad privada advirtió la maniobra y consiguió demorar al hombre antes de que lograra abandonar el comercio.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, se entrevistaron con los trabajadores de seguridad y avanzaron con el procedimiento. Allí constataron que el hombre llevaba ocultos entre sus prendas varios paquetes de golosinas que había intentado retirar sin pagar.

Qué determinó la Justicia tras el procedimiento

Luego de comprobar la situación, el sospechoso fue trasladado inmediatamente hasta la unidad policial de General Roca, donde comenzaron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la Fiscalía de turno para determinar las medidas que debían adoptarse.

Desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso que el hombre fuera notificado por una causa de tentativa de hurto. Además, se ordenó solicitar sus antecedentes y mantenerlo a disposición mientras se aguardaban nuevas directivas vinculadas con la investigación.

En cuanto a la mercadería involucrada, los productos pudieron ser recuperados durante el procedimiento. Posteriormente fueron reconocidos y restituidos al responsable del supermercado, por lo que finalmente no se concretó la sustracción denunciada inicialmente por el establecimiento comercial.

La intervención permitió de esta manera frustrar el presunto intento de hurto y derivó en la apertura de actuaciones judiciales. La participación del personal de seguridad resultó clave para detectar la situación antes de que el sospechoso abandonara el supermercado.

Refuerzan los controles policiales en General Roca

El procedimiento se conoció mientras la Policía de Río Negro mantiene diferentes tareas preventivas en General Roca. Entre ellas se encuentran los operativos desplegados por la Brigada Rural en sectores productivos, caminos de chacras y zonas periféricas de la ciudad.

Las tareas fueron intensificadas principalmente durante las horas de la tarde y la noche. El objetivo es incrementar la presencia policial en lugares alejados del casco urbano y reforzar la prevención de posibles hechos delictivos en sectores rurales.

Como parte de estos procedimientos, los efectivos realizan recorridas permanentes por diferentes puntos de la jurisdicción y establecen puestos estratégicos de vigilancia. Los operativos buscan abarcar tanto los caminos rurales como sectores de chacras y áreas periféricas.

A las recorridas se suman controles sobre los vehículos que circulan por estos sectores. También se desarrollan tareas de identificación de personas, con presencia de efectivos en diferentes calles y caminos utilizados habitualmente por productores y trabajadores rurales.