Cierra histórico supermercado maderero tras más de 60 años de impecable trayectoria

El adiós a otro gigante rionegrino copó las redes sociales. El cariño y la nostalgia de los clientes de una marca registrada.

Bariloche despide a uno de sus establecimientos más tradicionales. Tras más de seis décadas de trayectoria ininterrumpida, el Supermercado Maderero Baumann , ubicado en avenida Pioneros al 80 , anunció su cierre definitivo . La decisión marca el fin de una marca icónica ligada a la construcción y al desarrollo de la ciudad cordillerana.

La historia del emprendimiento comenzó en 1960 de la mano de Gerardo Baumann y Carlota Baumeister . Gerardo había emigrado a la Argentina en 1955 desde su natal Bahn, Alemania, con una sólida formación en carpintería. Tras su paso por la colonia alemana en Misiones -donde conoció a Carlota- y una breve estadía en Buenos Aires, la pareja decidió radicar en Bariloche, que por entonces era una pequeña aldea con un amplio margen de crecimiento.

En sus comienzos, el espacio constaba de unos pocos metros cuadrados donde funcionaban de manera simultánea el taller de carpintería y la vivienda familiar. Los primeros trabajos incluyeron la fabricación de aberturas y muebles en maderas autóctonas y de la zona como ciprés, lenga, cedro e incienso .

Expansión, crisis y reestructuración

Con el paso de los años, el pequeño taller fue creciendo al ritmo de la demanda local:

Años 90: Para 1990, la planta ya alcanzaba los 300 metros cuadrados. La empresa incorporó una machimbradora y una prensa para puertas placa, especializándose en molduras a pedido y vigas laminadas, empleando a un equipo de 15 trabajadores.

Crisis de 2000: Ante el contexto económico adverso, la firma atravesó una reestructuración severa. Se vendieron la mayoría de las maquinarias conservando únicamente la sierra escuadradora- y el personal se redujo a dos empleados.

Nueva etapa (2001): La firma se reorganizó formalmente como Baumann S.R.L., bajo la conducción de los hermanos Ingrid y Norberto Baumann, logrando con esfuerzo una paulatina recuperación económica.

Un punto de referencia para la comunidad

El Supermercado Maderero Baumann se transformó con los años en una parada obligada no solo para carpinteros y constructores profesionales, sino también para aficionados al bricolaje. El local ofrecía maderas tradicionales y exóticas, herrajes, placas, servicio de corte a medida y asesoramiento técnico.

Tras conocerse la noticia de la baja de sus persianas, clientes y vecinos expresaron muestras de afecto y nostalgia en redes sociales, recordando la dedicación, la calidad en los productos y la cálida atención recibida por la familia Baumann a lo largo de más de seis décadas.