Comenzaron los nacimientos de tucura sapo en Río Negro: por qué piden reforzar el monitoreo

El SENASA recomendó intensificar los controles ante la aparición de los primeros ejemplares. La detección temprana es clave para evitar daños en campos y cultivos.

El Senasa advirtió sobre el inicio de la temporada de tucura sapo en la Patagonia.

Con el inicio de la primavera comenzó también la temporada de nacimientos de la tucura sapo en la Patagonia , una plaga que tiene presencia en Río Negro y que puede provocar importantes daños sobre pastizales, pasturas y cultivos.

Ante este escenario, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( SENASA ) recomendó intensificar el monitoreo en territorio rionegrino y el resto de las provincias afectadas para detectar rápidamente los primeros focos y avanzar con medidas de control.

Los primeros nacimientos de tucura sapo suelen registrarse hacia finales del invierno y comienzos de la primavera. Por este motivo, las próximas semanas serán determinantes para identificar su aparición , especialmente en establecimientos rurales y sectores donde hubo antecedentes durante temporadas anteriores.

Desde el organismo sanitario remarcaron que resulta fundamental prestar especial atención a aquellos lugares donde anteriormente se encontraron posturas o ejemplares. También recomendaron realizar recorridas periódicas que permitan detectar rápidamente la presencia de los insectos durante sus primeras etapas de desarrollo.

Por qué es importante detectar rápidamente la tucura sapo

La detección temprana permite implementar medidas de control cuando los ejemplares todavía se encuentran en sus primeros estadios de desarrollo y son más vulnerables. Para cualquier intervención, SENASA recordó que únicamente deben utilizarse productos que estén debidamente autorizados por el organismo.

El monitoreo cobra especial importancia para Río Negro debido a que se encuentra entre las provincias donde habita naturalmente la especie. También se registra su presencia principalmente en Chubut y Santa Cruz, por lo que la problemática alcanza a distintos sectores productivos patagónicos.

La tucura sapo, cuyo nombre científico es Bufonacris claraziana, es un insecto herbívoro nativo de la Patagonia argentina. Una de sus principales características es que no posee alas, por lo que se moviliza sobre el terreno principalmente caminando o mediante saltos.

Aunque su aparición puede generar preocupación por la cantidad de ejemplares que llegan a concentrarse, desde SENASA aclararon que la especie no representa un peligro para las personas. El principal riesgo está relacionado directamente con la actividad agropecuaria y los recursos forrajeros.

Cuando alcanza altas densidades, la tucura puede provocar daños sobre pastizales naturales, pasturas implantadas y diferentes cultivos. Esta situación puede reducir la disponibilidad de alimento para los animales y generar consecuencias sobre establecimientos dedicados principalmente a la producción ganadera.

Cómo es el ciclo de la plaga en la Patagonia

Durante los meses de bajas temperaturas, los huevos permanecen depositados en el suelo. Con el final del invierno comienza la emergencia de las ninfas, proceso que continúa durante la primavera y marca una etapa especialmente importante para realizar las tareas de vigilancia.

La tucura sapo presenta una generación anual y su ciclo continúa durante los meses posteriores. Precisamente, intervenir durante las primeras etapas puede mejorar las posibilidades de control y evitar que las poblaciones alcancen densidades capaces de generar mayores daños productivos.

Frente a esta situación, el trabajo preventivo no queda únicamente en manos de los productores. En la Patagonia funciona la Mesa Interinstitucional para el Manejo de Tucuras, un espacio destinado a coordinar información, monitoreo y estrategias frente a la presencia de la plaga.

La Mesa es coordinada por SENASA y reúne a organismos públicos, instituciones científicas, gobiernos provinciales, entes y representantes del sector productivo. El objetivo es articular las tareas realizadas en territorio y mejorar la capacidad de respuesta frente a posibles focos.

El trabajo conjunto permite compartir información sobre la evolución de la plaga, generar alertas, validar tecnologías y fortalecer las capacidades de monitoreo. Además, busca coordinar intervenciones tempranas antes de que las poblaciones alcancen niveles capaces de provocar daños más importantes.

Qué deben hacer los productores de Río Negro

Como parte de las herramientas preventivas, SENASA y otras instituciones que forman parte de la Mesa elaboraron una guía con recomendaciones específicas para el monitoreo y control de la tucura sapo, destinada a facilitar su identificación y manejo.

La principal recomendación para esta época es intensificar las recorridas, particularmente en campos donde se hayan registrado ejemplares o posturas durante temporadas anteriores. Detectar los primeros nacimientos permite actuar cuando los insectos todavía presentan una mayor vulnerabilidad frente a las medidas autorizadas.

Además, la participación de productores y comunidades rurales resulta fundamental para conocer rápidamente la distribución de los focos. Esa información permite establecer alertas y coordinar las acciones entre los diferentes organismos involucrados en el seguimiento de la problemática patagónica.

Ante la detección o sospecha de presencia de tucura sapo en Río Negro, el organismo nacional pidió dar aviso. Los reportes pueden realizarse mediante el correo electrónico [email protected] o comunicándose al número telefónico 11-5700-5704.