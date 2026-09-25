Paro de Unter: el Gobierno afirmó que solo 2 de cada 10 docentes acató la medida y habrá descuentos

El Gobierno provincial informó un escaso acatamiento al paro docente y ratificó que descontará los días no trabajados a quienes adhirieron.

El docente de plástica está acusado de abusar sexualmente a alumnas de primer y tercer grado de dos escuelas de San Antonio Oeste.

Durante la jornada de este viernes 25 , la provincia de Río Negro registró un bajo nivel de acatamiento en la medida de fuerza impulsada por el gremio Unter , según informó el Gobierno. Según los datos oficiales emitidos por el Ejecutivo provincial, únicamente dos de cada diez docentes no concurrieron a sus puestos de trabajo en los establecimientos educativos.

Desde la administración que encabeza el gobernador Alberto Weretilneck destacaron el escaso acompañamiento a la protesta en las aulas. Al mismo tiempo, las autoridades ratificaron de forma contundente que se aplicarán los descuentos correspondientes sobre las liquidaciones salariales de aquellos trabajadores que hayan faltado para sumarse a las jornadas de paro.

Frente a este escenario, la Provincia sostuvo que la baja adhesión evidencia una marcada distancia entre la conducción gremial y sus propios afiliados. En ese sentido, remarcaron que priorizar la confrontación política por encima de la continuidad escolar perjudica directamente a los estudiantes y a sus familias, reafirmando que la prioridad oficial es sostener el derecho a aprender.

El acatamiento detallado por cada región

El monitoreo oficial de asistencia reflejó realidades diversas según la localidad. En Cipolletti, la adhesión alcanzó un 20,03%, mientras que en General Roca llegó al 29,33% y en Viedma se ubicó en el 19%, informó el gobierno provincial. Por su parte, en otras localidades valletanas como Allen y Villa Regina, el acatamiento se posicionó en 17,86% y 16,38%, respectivamente.

En zonas del Alto Valle y Valle Medio, como Cinco Saltos, el nivel de ausentismo fue del 38,33%, en Catriel del 10,83%, en Choele Choel registró un 21,94% y en Río Colorado un 21,53%. En tanto, en las ciudades de la Costa Atlántica, San Antonio Oeste marcó un 33,85% y Sierra Grande un 32,33%.

Los índices más bajos de adhesión se registraron en la Región Sur, donde Ingeniero Jacobacci presentó un 10,27% y Los Menucos un 11,93%.

La situación en la Zona Andina

Por otro lado, la medición de adhesión en la Región Andina se ubicó en un 38,57% para San Carlos de Bariloche y en un 29,50% para El Bolsón.

Sin embargo, desde el Ejecutivo aclararon que en esta región del territorio rionegrino las actividades escolares del turno mañana debieron ser suspendidas en Bariloche y El Bolsón debido a la vigencia de una alerta roja por condiciones climáticas adversas.