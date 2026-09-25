Tras la reforma del Ipross, increparon a un legislador en una estación de servicio

Integrantes de Unter increparon al legislador Juan Murillo Ongaro en una estación de servicio tras la aprobación de la reforma de la ley de Ipross.

La jornada legislativa del jueves en la ciudad de Viedma concluyó con momentos de tensión en la vía pública. El legislador provincial Juan Murillo Ongaro , integrante del bloque PRO , fue rodeado por personas vinculadas al gremio docente Unter mientras se encontraba en una estación de servicio.

El hecho ocurrió tras la finalización de la sesión parlamentaria, cuando el parlamentario fue identificado por un grupo de manifestantes en el establecimiento comercial. Allí, las personas presentes lo rodearon e increparon con gritos debido a su postura favorable frente al proyecto impulsado por el Ejecutivo rionegrino.

El malestar sindical se produjo tras la aprobación por mayoría de la reforma del sistema de afiliación al Ipross . Esta iniciativa modifica el esquema de la obra social estatal al permitir la libre elección de la cobertura de salud para los empleados públicos, eliminando la obligatoriedad de permanecer dentro de la estructura prestacional de la provincia.

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Los motivos del rechazo sindical y los antecedentes

Durante la jornada parlamentaria, integrantes de la Unter se concentraron frente a la sede de la Legislatura para expresar su rechazo a la medida. Desde la organización gremial sostienen que la posibilidad de que los trabajadores estatales puedan optar por otra cobertura compromete el financiamiento y el carácter solidario de la obra social provincial.

El episodio registrado en la estación de servicio responde además a diferencias políticas previas entre el legislador y la dirigencia del gremio docente. Murillo Ongaro había impulsado previamente iniciativas vinculadas al ausentismo docente y al control de licencias médicas, lo que generó anteriores cruces con el sindicato.

Pese a las objeciones planteadas por los sectores sindicales, el bloque del PRO acompañó el tratamiento de la reforma de la obra social en el recinto, aunque durante la discusión legislativa planteó la necesidad de generar instancias de diálogo entre las partes involucradas.

Repudio de Juntos al accionar de Unter

El bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro repudió las agresiones contra el legislador Juan Murillo y expresó su solidaridad frente al accionar de dirigentes de Unter. "Son las mismas personas que durante toda la sesión insultaron y agraviaron a legisladores desde las bandejas del recinto" y que, una vez finalizada, "trasladaron esa forma de actuar fuera de la Legislatura, rodeando, insultando e intimidando a un representante elegido por los rionegrinos".

"Se puede pensar distinto, cuestionar una decisión y defender una posición con firmeza. Lo que no aceptamos es que el insulto y la intimidación pretendan reemplazar al debate", manifestaron desde el bloque del oficialismo.

Desde el bloque de Juntos Somos Río Negro expresaron "nuestra solidaridad con Juan Murillo y rechazamos cualquier forma de violencia, agresión o intimidación como herramienta para imponer una posición".