Unter anunció un nuevo paro docente de 48 horas

La medida fue ratificada por unanimidad tras el plenario de secretarios generales del gremio. La medida es en rechazo de las modificaciones al IPROSS. ¿Cuándo ser realizará la medida?

El gremio docente de Unter confirmó un nuevo paro de 48 hs en rechazo a los cambios propuestos para el IPROSS.

La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro ( Unter ) confirmó un nuevo paro docente de 48 horas en toda la provincia, en rechazo al proyecto de ley que propone modificar la normativa que regula el Instituto Provincial del Seguro de Salud ( IPROSS ).

La decisión fue adoptada por unanimidad durante el Plenario de Secretarios Generales del gremio. Según informó la organización sindical, la medida ya había sido definida en el último Congreso realizado en Villa Regina y se activará el día en que la Legislatura avance con el tratamiento de la iniciativa.

El proyecto presentado por el Gobierno provincial plantea cambios sobre la Ley K N° 2753, conocida como Ley Orgánica del IPROSS . La propuesta generó preocupación entre distintos sindicatos estatales, que anticiparon acciones para expresar su rechazo durante el debate legislativo.

La secretaria general de Unter, Laura Ortiz López, explicó que el plenario fue convocado específicamente para analizar el escenario generado a partir de la presentación realizada por el gobernador de Río Negro.

Estefanía Petrella

El gremio reclama conocer la situación del IPROSS

Ortiz López sostuvo que, antes de discutir una eventual libertad de elección de la obra social, el sindicato considera necesario conocer con precisión cuál es la situación económica y operativa que atraviesa actualmente el IPROSS.

En ese sentido, la dirigente planteó interrogantes sobre los aportes que recibe el instituto, sus ingresos, la distribución de los recursos y el nivel de endeudamiento. También reclamó información sobre prestaciones, medicamentos, insumos y cobertura.

Desde Unter señalaron que las dificultades denunciadas durante los últimos años no implican una decisión de abandonar la obra social estatal. Por el contrario, sostienen que el objetivo es reclamar modificaciones que permitan mejorar su funcionamiento.

“Denunciar las dificultades que atraviesa nuestra obra social no significa abandonarla”, expresó el gremio en su posicionamiento. La organización sindical remarcó que pretende defender el carácter solidario del IPROSS y garantizar prestaciones adecuadas para los trabajadores estatales.

Ortiz López también reconoció que existen situaciones en las que afiliados con enfermedades graves reciben respuestas del instituto, aunque sostuvo que, en determinadas circunstancias, los trabajadores deben recurrir a acciones legales para obtener prestaciones o tratamientos.

Laura Ortiz López, secretaria general de Unter. Estefania Petrella

Un paro que se activará durante el tratamiento legislativo

La medida de fuerza tendrá una duración de 48 horas y fue definida como una herramienta para acompañar el reclamo sindical durante el tratamiento del proyecto. La fecha concreta quedará vinculada a la jornada legislativa correspondiente.

“Necesitamos que los compañeros estemos en la calle defendiendo nuestra obra social”, sostuvo Ortiz López al explicar los motivos de la convocatoria y la decisión adoptada durante el plenario provincial.

Uno de los principales planteos del gremio está relacionado con la representación de los afiliados dentro de la Junta de Administración del IPROSS. El sindicato reclama tener una participación efectiva en las definiciones vinculadas con los recursos.

Según explicó Ortiz López, la intención es que los trabajadores puedan intervenir en las decisiones y ejercer mecanismos de control sobre la administración de la obra social, especialmente frente a las dificultades que actualmente denuncia el gremio.

“Debemos defenderla, debemos exigir que realmente se den los espacios de representación de los trabajadores y trabajadoras dentro de la Junta de Administración”, sostuvo la dirigente durante el balance realizado después del plenario.

En paralelo, UnTER informó que continuará impulsando espacios gremiales destinados a reclamar información sobre la situación financiera y operativa del instituto. El objetivo planteado es avanzar hacia mayores niveles de transparencia dentro de la obra social estatal.

La protesta se ampliará con otros sindicatos

La discusión sobre el futuro del IPROSS también generó una coordinación entre diferentes organizaciones sindicales que representan a trabajadores estatales de Río Negro. UnTER confirmó que participará de esas acciones conjuntas durante el debate legislativo.

Ortiz López señaló que la organización mantuvo un encuentro con otros sectores sindicales que integran la coordinación provincial y confirmó la presencia conjunta en la Legislatura durante la jornada prevista para el tratamiento del proyecto.

La dirigente explicó que el reclamo excede al sector docente, debido a que el IPROSS brinda cobertura a trabajadores estatales de distintos organismos y áreas de la administración pública provincial.

“Vamos a estar presente el día lunes en la Legislatura”, afirmó Ortiz López, al referirse a la convocatoria sindical y al debate del proyecto en la Comisión de Asuntos Sociales.