La acusaron por entregarle un cuchillo al novio para apuñalar a otro joven: Qué resolvió la Justicia

El incidente ocurrió tras una fiesta de egresados. El autor fue declarado culpable, pero no recibió sanción. A la chica le otorgaron una probation, con un resarcimiento millonario.

La causa judicial iniciada por un violento incidente ocurrido en una fiesta de egresados se tramitó en los tribunales de Cipolletti.

Una adolescente involucrada en un violento ataque registrado a la salida de una fiesta de egresados efectuada en un salón ubicado en la zona rural de Cipolletti, en el que un joven fue gravemente herido a puñaladas , logró zafar de la causa judicial mediante una probation, que incluyó el pago de un millonario resarcimiento.

El incidente, en el que los participantes eran todos menores de edad, se produjo la madrugada del 11 de diciembre de 2023, luego de una celebración realizada en Finca La Nonnina, ubicada camino a la Isla Jordán .

Todo comenzó con un hecho que parecía de lo más trivial: un muchacho empujó a otro, y éste tras increparlo le dio un cabezazo en la cara.

La agresión desató un tumulto en el que se sumaron amigos de ambos, por lo que el personal de seguridad del lugar los separó y sacó a todos al afuera.

Pero en el exterior la víctima quedó esperando que saliera un amigo que lo había llevado en su camioneta, y fue abordado nuevamente por el acusado que estaba acompañado por tres personas -entre ellas dos que no habían sido identificadas-, quienes lo volvieron a increpar, acusándolo de haber sido echados del evento por su culpa.

Un hombre fue acusado por golpear a una adolescente en el interior del boliche. Reconoció su culpa y la Justicia de Paz le impuso una amonistación como sanción. Archivo

Aunque de las palabras pasaron a una andanada de golpes de puño. El chico intentó huir corriendo, pero lo alcanzaron en cercanías de la Ruta Nacional 22, donde tropezó y lo atacaron otra vez a patadas. Cuando cesó la golpiza, el damnificado volvió a correr hacia el barrio Manzanar.

Eran ya cerca de las 6 y sin embargo no terminó ahí el pleito. La víctima se comunicó con sus amigos que seguían en La Nonnina y a los minutos lo fueron a buscar en una camioneta y un auto.

Cuando lo encontraron salieron en dirección al barrio Santa Clara, donde se volvieron a cruzar con los contendientes: dos jóvenes y la novia de uno de ellos. Según la acusación, les lanzaron piedras a los vehículos y le dañaron la luneta a la camioneta.

Entonces se bajaron y se desató una pelea a mano limpia entre el adolescente que había escapado de la fiesta con el novio de la joven. En un momento cayeron ambos al piso, y pero ahí el amigo del agresor aprovechó y le dio una patada en la cabeza al otro, provocándole un desmayo.

Pero no calmaron su bronca, porque la novia del agresor extrajo de entre sus ropas un cuchillo tipo tramontina y se lo pasó a su pareja, quien le asestó al otro joven ocho puñaladas, en el tronco, espalda y cuello, poniendo en riesgo su vida.

El autor del puntazo sin pena

El acusado de los puntazos fue identificado inmediatamente e imputado por el delito de “tentativa de homicidio”. Lo declararon culpable en un juicio que se realizó en junio último, pero no le impusieron una pena. Fue un acuerdo entre las partes, en el que contemplaron que había cumplido con las pautas de conducta y un tratamiento tutelar establecido, además de haberse mostrado arrepentido y “tomado conciencia” de lo ocurrido. También abonó una reparación económica, cuyo monto no fue precisado.

A su amigo, el que pateó a la víctima, le otorgaron una Suspensión de Juicio a Prueba, el procedimiento conocido como probation, que permite concluir la causa a cambio del cumplimiento de medidas de comportamiento.

Qué pasó con la chica

El mismo beneficio recibió la novia del atacante. A ella la acusaron de haberle proporcionado el cuchillo con que se produjo el apuñalamiento. Entre las reglas de comportamiento le ordenaron fijar domicilio, no cometer nuevos delitos, presentarse cada 30 días en la Oficina Judicial, abstenerse de consumir drogas y bebidas alcohólicas, realizar trabajos comunitarios y una reparación económica de 2 millones de pesos.

En una audiencia efectuada semanas atrás su defensa pidió el sobreseimiento, y lo fundamentó con que había cumplido las normas establecidas. La Fiscalía no objetó el requerimiento, por lo que la jueza María Agustina Bagniole accedió a la petición. En el fallo, declaró que el proceso “no afecta el buen nombre y honor que pudiera gozar la imputada”, como se lo exige el Código Penal.