Dolor en Cipolletti por la muerte de querido vecino: "Y eso que muchos aún no se enteraron"
Su abrupta partida deja un vacío enorme en una zona popular de la ciudad. Laburante, familiero, futbolero y amante de la pesca, su hija lo recuerda vía LM Cipolletti.
El barrio Luis Piedrabuena y buena parte de Cipolletti despide con profundo dolor a Héctor Daniel Beroisa (47 años), un vecino muy querido cuya calidez, espíritu solidario y alegría dejaron una huella imborrable en todos quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.
Conocido afectuosamente por la mayoría como "Negro" o simplemente Dani, y apodado "Maldito" con humor y cariño por sus amigos y vecinos más cercanos, Héctor fue un hombre de "perfil amiguero y optimista por naturaleza", como lo describe Guadalupe, una de sus hijas. Siempre dispuesto a dar una mano, se destacaba por alentar y ayudar a los demás a salir adelante en cualquier circunstancia.
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Su pasión por los colores de River Plate era bien conocida en el barrio. Su generosidad, cuenta su entorno, no tenía límites: "Era habitual que organizara asados para ver los partidos y, si veía pasar a cualquier hincha del Millonario por la calle, no dudaba en invitarlo a pasar a su casa para compartir el momento", comentó con una sonrisa Guada a LM Cipolletti.
Amante de la pesca y familiero
Además de su amor por el fútbol y las brasas, disfrutaba enormemente de ir a pescar. En lo cotidiano, se destacó por ser "un hombre muy trabajador y familiero".
"Papá andaba por todos lados haciendo changuitas", ganándose el sustento con el sudor de su frente y aprovechando cada oportunidad para auxiliar a sus amigos cuando lo necesitaban.
"No tenía dramas en ir a darles una mano". El Dani deja un legado de afecto y recuerdos entrañables en sus hijos Guadalupe, Iván, Sofía, Natasha y Zahira, quienes junto a toda la comunidad cipoleña hoy lo recuerdan con enorme cariño.
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