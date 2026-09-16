El clima en Cipolletti

icon
15° Temp
44% Hum
Cipolletti
LMCipolletti Dolor

Dolor en Cipolletti por la muerte de querido vecino: "Y eso que muchos aún no se enteraron"

Su abrupta partida deja un vacío enorme en una zona popular de la ciudad. Laburante, familiero, futbolero y amante de la pesca, su hija lo recuerda vía LM Cipolletti.

Esta foto lo muestra tal cuál era

"Esta foto lo muestra tal cuál era, alegre y familiero", contó su hija a LM Cipolletti. Foto gentileza familiar.

El barrio Luis Piedrabuena y buena parte de Cipolletti despide con profundo dolor a Héctor Daniel Beroisa (47 años), un vecino muy querido cuya calidez, espíritu solidario y alegría dejaron una huella imborrable en todos quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.

Conocido afectuosamente por la mayoría como "Negro" o simplemente Dani, y apodado "Maldito" con humor y cariño por sus amigos y vecinos más cercanos, Héctor fue un hombre de "perfil amiguero y optimista por naturaleza", como lo describe Guadalupe, una de sus hijas. Siempre dispuesto a dar una mano, se destacaba por alentar y ayudar a los demás a salir adelante en cualquier circunstancia.

Te puede interesar...

Su pasión por los colores de River Plate era bien conocida en el barrio. Su generosidad, cuenta su entorno, no tenía límites: "Era habitual que organizara asados para ver los partidos y, si veía pasar a cualquier hincha del Millonario por la calle, no dudaba en invitarlo a pasar a su casa para compartir el momento", comentó con una sonrisa Guada a LM Cipolletti.

El negro, siempre con una sonrisa, junto a tres de sus cuatro hijos.

El negro, siempre con una sonrisa, junto a tres de sus cuatro hijos.

Amante de la pesca y familiero

Además de su amor por el fútbol y las brasas, disfrutaba enormemente de ir a pescar. En lo cotidiano, se destacó por ser "un hombre muy trabajador y familiero".

"Papá andaba por todos lados haciendo changuitas", ganándose el sustento con el sudor de su frente y aprovechando cada oportunidad para auxiliar a sus amigos cuando lo necesitaban.

"No tenía dramas en ir a darles una mano". El Dani deja un legado de afecto y recuerdos entrañables en sus hijos Guadalupe, Iván, Sofía, Natasha y Zahira, quienes junto a toda la comunidad cipoleña hoy lo recuerdan con enorme cariño.

¡Hasta siempre, Negro!

Leé más

Noticias relacionadas

Lo más leído

Neuquén

Rojo

Policiales

Azul

Ciencia y Vida

Verde Oscuro

Mundo

Violeta