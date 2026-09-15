El Club Cipolletti va rumbo a los 100 años con una obra histórica en la pileta

La Provincia financiará el proyecto, que será ejecutado por el Municipio y tendrá un plazo estimado de entre ocho y diez meses.

A un mes de cumplir cien años, el Club Cipolletti volvió a mirar hacia el futuro. En medio de la cuenta regresiva para un aniversario histórico, la institución dio el primer paso para una de las obras que busca dejar una huella en la natación y proyectar un nuevo legado. El techado de la pileta exterior es el gran proyecto anunciado este martes, una iniciativa que también contempla la instalación de calefacción y permitirá ampliar considerablemente la capacidad del natatorio.

“Estamos a un mes de cumplir cien años. Cien años de historia. Hoy somos parte de ese libro gordo de cien años”, expresó el presidente Luca Mancini durante la presentación, rodeado de decenas de pequeños en la pileta, dirigentes y referentes que fueron parte de la historia de la natación albinegra.

El anuncio estuvo cargado de emoción y se apoya en una idea que la dirigencia sostiene desde que asumió la conducción del club, a fines de 2024. “Alguna vez dije que hay que tener cuidado con lo que se sueña, porque los sueños se cumplen. Y más si son con amor y con el corazón”, aseguró Mancini.

El centenario representa mucho más que una fecha para celebrar. En ese contexto, la dirigencia busca que el aniversario también quede marcado por obras que puedan trascender con el paso del tiempo. “Vamos a dar este puntapié inicial al sueño de todos los cipoleños, de todos los que alguna vez anhelamos que el club crezca”, afirmó el presidente.

El encargado de transformar ese sueño en un proyecto será el arquitecto Jorge “Tute” Briller, a quien Mancini presentó como “un hincha, un fanático y un histórico del club”. Briller estará al frente del diseño necesario para concretar “el techado de la otra pileta”, una obra que permitirá duplicar la capacidad y generar mayor espacio para las familias, los socios, los hinchas y los deportistas.

El proyecto contará con un trabajo conjunto entre Provincia, Municipio y club. “Esta es una obra que va a financiar el Gobierno provincial mientras que la Municipalidad tendrá a su cargo la ejecución y Briller aportará la dirección técnica. Los tres ordenados detrás de un único objetivo, que es el deporte de la ciudad”, sostuvo Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti.

El renovado natatorio irá mucho más allá de la vida interna del Albinegro. Actualmente, por la pileta pasan socios y nadadores del club, pero también adultos mayores, alumnos de escuelas públicas y privadas, chicos y personas con discapacidad a través de distintos convenios.

“El Club Cipolletti, en materia de natación, tiene una expansión mucho más amplia que sus propios socios. Trasciende las fronteras del club y beneficia a toda la ciudad”, remarcó el jefe comunal.

En plena cuenta regresiva hacia el centenario albinegro y el aniversario de la ciudad, Buteler también puso sobre la mesa el lugar que ocupa la institución en la historia cipoleña. “El club cumple cien años y Cipolletti, nuestra ciudad, cumple 123. Hay solamente 23 años de diferencia y esto marca la importancia que tuvo y que tiene el Club Cipolletti en el desarrollo del deporte cipoleño”.

El gobernador y su corazón en Cipo

Alberto Weretilneck también destacó que la ampliación tendrá una dimensión que superará los límites de la ciudad. “Esta es una obra que no tiene solamente la escala del club, sino también una dimensión provincial, va a ser el natatorio más importante de la provincia”, sostuvo.

La nueva infraestructura permitirá que Cipolletti se ubique entre los clubes más destacados por sus instalaciones destinadas a la natación. “No tenemos una infraestructura de estas características en ningún otro lugar de Río Negro. Eso jerarquiza a la provincia en su conjunto y vuelve a poner a Cipolletti como protagonista”, afirmó Weretilneck.

El mandatario provincial también reconoció el trabajo silencioso que durante décadas realizaron las familias, los deportistas y las distintas subcomisiones. “Un club sin fines de lucro se sostiene esencialmente por las familias y por los deportistas, que ponen todo para estar donde estamos”, expresó.

Para Weretilneck, el anuncio representa además una respuesta a un pedido que la institución sostuvo durante años. “Esto que estamos haciendo hoy representa una deuda que teníamos como gobernantes. No hay un mejor año para comenzar esta obra que el de los cien años”.

Una vez iniciados los trabajos, el plazo estimado de ejecución será de entre ocho y diez meses. Durante ese período se avanzará con el cerramiento, la climatización y la adecuación integral del sector, con el objetivo de ampliar las actividades y garantizar el uso del natatorio durante todo el año.