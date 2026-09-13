Con huevos y fútbol, Cipo logró un triunfo esencial y clasificó a la Copa Argentina

Con gol del "Tucu Peralta, el albinegro le ganó a Alvarado, el puntero del nonagonal del Federal A.

En la soleada tarde de La Visera, Cipo logró una victoria que lo mantiene con chances de clasificación a cuartos de final por el primer ascenso y lo metió en la Copa Argentina del año que viene. El albinegro venía de sacar un valioso punto ante Olimpo como visitante y se impuso merecidamente sobre Alvarado de Mar del Plata , el líder del grupo.

Con el mejor marco de público de la vigente temporada, el Capataz sacó pecho en el partido válido por la penúltima fecha de la segunda fase del Federal A .

El gol fue obra de Nicolás Peralta , que de cabeza estableció la única diferencia de la tarde. Con este resultado, el Capataz quedó segundo y depende de sí mismo de cara al viaje a Salta para visitar a Juventud Antoniana.

Omar Novoa

Crónica de una tarde feliz en La Visera

El comienzo del partido fue muy intenso, con imprecisiones pero vibrante. Los primeros intentos fueron de la visita, pero con remates forzados y desviados de Germán Sosa.

Cipo arrancó más contenido, pero en cuanto pudo ser vertical se mostró más peligroso. Tras un pelotazo largo, llegó la primera clara del encuentro con un derechazo de Nicolás Trejo desde afuera del área que pegó en la base del palo izquierdo.

Al toque, el juez de línea Marcos Guzmán marcó posición adelantada cuando Cristian González había marcado el gol de cabeza.

Fueron varias las pelotas al área visitante que amenazaron al arco custodiado por Bilbao.

Omar Novoa

Del otro lado, Alvarado también intentó y lo mejor fue un cabezazo a la carrera de Sosa a las manos de Crespo.

En el arranque del segundo tiempo, Cipo fue mucho más punzante y al toque tuvo una clarísima con Lucero, que no pudo con una gran tapada de Bilbao.

En la siguiente, pasando los 8 minutos, Maxi López metió un gran centro desde la izquierda y el Tucu Peralta metió un cabezazo bárbaro para abrir el marcador.

Omar Novoa

Alvarado sintió el golpe y salió a buscar la igualdad. Mansilla agarró una pelota suelta y remató desde el punto del penal, pero Trejo la sacó de cabeza en la línea cuando la pelota tenía destino de gol.

Cipo no se quedó y casi aumenta la cuenta en un tiro libre generado por Almirón. Lucero ejecutó, el balón se levantó tras desviarse en la barrera y González metió una volea que salió al lado del travesaño.

Tanto Fabián Enríquez como Pablo Martel movieron fichas desde el banco y entre los ingresos se dio el regreso de Federico Acevedo a Cipo.

Después de la salvada en la línea, el local estuvo más cerca del segundo que su rival del empate. En ese contexto y plantado de contra, el esfuerzo de Andrés Almirón fue conmovedor.

Omar Novoa

Desde el desarrollo, el conjunto rionegrino justificó el resultado porque tuvo más situaciones que su rival, marcó en una de ellas y después defendió con uñas y dientes ante un rival que venía invicto en esta etapa.

Síntesis

Cipo: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico y Yago Piro; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Gonzalo Lucero y Maxi López; Brandon Obregón; Nicolás Peralta. DT: F. Enríquez

Alvarado: Emanuel Bilbao; Federico Chiozza, Facundo Centurión, Tomás Fernández y Cristian Georgerino; Matías Mansilla, Tomás Federico, Santiago Gutierrez y Ariel Castellano; Matías Pérez y Germán Sosa. DT: Pablo Martel.

Gol: ST 9 Peralta (C)

Cambios: ST, al inicio, Ramiro Makarte por Castellano (A), 16 Luciano Gutiérrez y Federico Acevedo por Obregón y López (C), y Germán Cervera por Pérez (A), 26 Enzo Vallejos por Peralta (C), y Mauricio Miori y Franco Pinoni por Sosa y Chiozza (A), 42 Fernando Pettinerolli por Almirón (C).

Árbitro: Leandro Sosa Abrile

Cancha: La Visera