Necesitado de recursos, Cipo cobrará un bono extra en el partido contra Alvarado

Los dirigentes del Albinegro buscan recaudar para el extenso viaje a Salta de la semana siguiente. Además hay novedades con la TV.

Cipo afronta una semana clave dentro y fuera de la cancha. Mientras el equipo se prepara para recibir este domingo a Alvarado por la octava fecha de la Fase Campeonato del Federal A, el club lanzó un bono contribución para recaudar fondos y afrontar el viaje a Salta , donde cerrará su participación en el Nonagonal.

La iniciativa tiene como objetivo acompañar económicamente al plantel en uno de los desplazamientos más costosos de la temporada. El bono tiene un valor de $15.000 y fue presentado por la institución bajo la consigna “Todos juntos, rumbo a Salta” .

El bono será cobrado a socios, no socios e incluso a la prensa y quien quiera comprar más de uno para colaborar, podrá hacerlo.

El plantel tiene previsto viajar en avión el próximo jueves 17, para enfrentar a Juventud Antoniana en la última jornada de la Fase Campeonato. La decisión apunta a reducir las horas de traslado y permitir que los futbolistas lleguen en mejores condiciones a un partido que podría ser determinante para las aspiraciones del Albinegro.

Desde el club aprovecharon el encuentro de este domingo en La Visera de Cemento para convocar a los hinchas a participar de la campaña. “Un bono. Una colaboración. Un viaje. Y todo Cipo empujando en la misma dirección”, expresó la institución en sus redes sociales.

La propuesta vuelve a poner en escena una de las dificultades históricas del Federal A: las enormes distancias que deben recorrer los equipos y los elevados costos que implica competir a nivel nacional.

En este caso, Cipolletti deberá recorrer más de mil kilómetros hasta Salta para disputar un partido que puede tener un peso importante en su futuro deportivo. Por eso, el club busca que los hinchas también sean protagonistas y puedan colaborar con el traslado del plantel.

Un partido clave ante Alvarado

Antes de pensar en Salta, Cipolletti tendrá una parada fundamental este domingo en La Visera. Desde las 15:30, el Albinegro recibirá a Alvarado por la octava fecha de la Fase Campeonato, en un encuentro que puede resultar decisivo para sus aspiraciones de meterse entre los cuatro mejores.

El equipo viene de igualar 1-1 ante Olimpo en Bahía Blanca y suma 9 puntos. Para mantener sus posibilidades concretas de clasificación, necesita quedarse con los tres puntos frente al conjunto marplatense, que llega como líder de la zona.

El partido será arbitrado por Leandro Sosa Abrile y tendrá además una particularidad para quienes sigan al equipo desde otras ciudades.

Cambio en la transmisión del partido

El encuentro entre Cipolletti y Alvarado será uno de los cuatro partidos del Federal A que tendrán transmisión de LPF Play, la plataforma oficial de AFA que comenzó a emitir encuentros de la categoría durante la segunda etapa del campeonato.

Los hinchas que quieran seguir el partido deberán recurrir a la aplicación para acceder a la transmisión y al minuto a minuto.

Durante este año, AFA tomó a su cargo la televisación y los derechos de distintas categorías del fútbol argentino, entre ellas la Primera Nacional, Primera B, Primera C y el Federal A.

La llegada de LPF Play significó además un cambio en el esquema que durante años tuvo el torneo, sostenido principalmente por medios y productoras de cada provincia, con transmisiones partidarias, empresas privadas, canales estatales y diferentes coproducciones.

Para este domingo habrá también una modificación en la cobertura regional de Cipolletti: Canal 10 no podrá realizar la transmisión televisiva habitual. De todos modos, RTRN estará presente en La Visera, mientras que LU19 mantendrá la cobertura radial del encuentro. También continuará la habitual transmisión de FM Máster 105.5.

En la cancha, Cipo buscará dar un paso importante hacia la clasificación. Fuera de ella, el club necesita del acompañamiento de su gente para poder llegar a Salta y completar de la mejor manera una etapa decisiva de la temporada.