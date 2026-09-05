Cipo visita a Olimpo con la necesidad de sumar en el clásico

El Albinegro viaja a Bahía Blanca para medirse ante el Aurinegro. Cipolletti debe sumar para volver al grupo de clasificados.

Cipo regresa a la acción y afrontará el clásico ante Olimpo en el Roberto Carminatti . Para el Albinegro es un duelo crucial: luego del empate ante Atenas , quedó libre y cayó a la quinta posición. La obligación es sumar para los valletanos. Los bahienses cayeron en Río Cuarto, perdieron el invicto y ahora comparten el liderazgo con Alvarado . En este contexto, será mucho más que otro clásico.

La pelota comenzará a rodar a partir de las 15.30 , bajo la dirección de Diego Saúl Novelli . El tandilense contará con un equipo arbitral de la misma ciudad. Como asistentes estarán Lautaro Paletta y Fernando Zabalza , mientras que Camila Romero completará el cuerpo arbitral.

Para el ascenso es un nombre conocido y polémico. De hecho, la ciudad lo tiene presente por haber arbitrado la final del Regional Amateur , donde FADEP le arrebató el ascenso a La Amistad , con un protagonismo excluyente del juez.

Nicolás Peralta marcó el 2 a 2 definitivo en la tarde del domingo. Omar Novoa

La última vez que Novelli dirigió al Capataz fue en la jornada 16 de la fase regular, en La Visera de Cemento. Aquella tarde, el Albinegro empató 2 a 2 frente a Argentino de Monte Maíz. Cipo lo padeció este año, cuando cobró un gol para el Raya, obviando una clara mano de Blangetti en la jugada previa al tanto anotado por Tejada.

Olimpo enfrentó a Kimberley en Mar del Plata por la fecha 14, también bajo las órdenes del tandilense. En un duelo que terminó empatado sin goles, el Aurinegro recuerda una jugada puntual en la que el juez cobró saque de arco para el Dragón luego de una patada a la altura de la cintura de Leonardo Agustín Vázquez sobre Leandro Espejo. Una jugada clara de tarjeta.

Así llegan Cipo y Olimpo

De cara a este duelo, Cipolletti llega sin actividad, ya que tuvo fecha libre. Después de la quinta jornada, una serie de resultados envió a los dirigidos por Fabián Enríquez al quinto puesto. El Albinegro tiene 8 puntos y quedó a uno de Villa Mitre.

Olimpo viene de perder el invicto en Río Cuarto. El último domingo cayó por la mínima ante Atenas y ahora comparte la punta con Alvarado. Ambos tienen 11 puntos, pero los marplatenses se quedaron con el primer puesto.

La última vez que se enfrentaron fue en la última fecha de la fase regular de la temporada pasada. La jornada 18 se jugó en el Carminatti y allí Cipolletti derrotó 2 a 1 a Olimpo. Cristian Ibarra y Gustavo Mbombaj marcaron los goles de los rionegrinos, mientras que Gonzalo Tarifa descontó para los bahienses.

El encuentro contará con la transmisión de FM Master 105.5, junto a todas sus repetidoras. LU19 y Canal 10 harán lo propio mediante radio, televisión y streaming. Voces Aurinegras estará presente del lado bahiense, también por YouTube.

La fecha comenzó el viernes en Salta, entre Juventud Antoniana y Kimberley. El domingo, el grupo se completa con dos partidos más. En Mar del Plata, Alvarado recibe a Atenas de Río Cuarto a las 15. Media hora más tarde, en Las Heras, Huracán enfrentará a Argentino de Monte Maíz. Villa Mitre tendrá fecha libre.