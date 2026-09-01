Cipo prepara el clásico ante Olimpo: qué necesita para clasificar a cuartos del Federal A y a la Copa Argentina

Luego de tener su fecha libre, el Albinegro viajará a Bahía Blanca para uno de los partidos que puede ser bisagra.

Cipo transita una de las semanas más esperadas del año, ya que el próximo domingo a las 15:30 enfrentará a Olimpo en Bahía Blanca . El partido será válido por la séptima fecha del grupo B de la zona Campeonato del Federal A y representa un momento clave para ambos equipos.

A diferencia de las temporadas anteriores, el albinegro y el aurinegro estuvieron en zonas distintas durante la primera fase, por lo cual se encontrarán por primera vez esta temporada.

Olimpo viene de perder el invicto en Río Cuarto ante Atenas y ahora comparte la punta con Alvarado de Mar del Plata, mientras que Cipo tuvo fecha libre y está quinto.

Al Capataz le quedan tres partidos por delante y en este momento está obteniendo el último de los cinco boletos para la Copa Argentina del año que viene. Sin embargo, necesita volver a meterse en el top 4 del grupo si pretende seguir con chances de pelear por el primer ascenso. De lo contrario, el conjunto rionegrino irá a los cruces de la Reválida por el segundo ascenso.

En cuanto al fixture, un dato clave es que dos de los equipos que hoy están arriba de Cipo en la tabla les falta quedar libre: Villa Mitre en la séptima fecha y Olimpo en la octava.

Lo que viene

Después de visitar a Olimpo en el estadio Roberto Carminatti, se vendrá el duelo ante Alvarado La Visera y Cipo cerrará su participación en la zona Campeonato visitando a Juventud Antoniana en Salta. El equipo norteño no ganó en lo que va de la segunda fase, con dos empates y tres caídas.

Un rival que se quedó sin técnico

Huracán Las Heras informó que Pablo Jofré dejó de ser el entrenador tras la derrota contra Villa Mitre por 3 a 0. El equipo mendocino ganó uno y perdió cuatro en lo que va de la zona Campeonato. Entre las derrotas, cayó ante Cipo en La Visera, en el primer capítulo de esta instancia.

Todavía no se anunció reemplazante para el cargo.