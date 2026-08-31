Cinco Saltos: un detenido por robar un televisor y un arma secuestrada tras una pelea

Efectivos de la Comisaría 7° de Cinco Saltos atraparon a un joven con un televisor robado y secuestraron una pistola neumática en otro procedimiento.

La Policía recuperó un televisor y detuvo al presunto autor de un robo.

Personal de la Comisaría 7° de Cinco Saltos intervino durante la madrugada de este domingo tras registrarse un robo en un comercio ubicado en la calle Don Bosco .

El procedimiento comenzó cerca de las 4 de la mañana, cuando se activó la alarma del establecimiento. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que una de las puertas de acceso estaba abierta y advirtieron el faltante de un televisor.

Tras resguardar la escena y solicitar la presencia del Gabinete de Criminalística , los agentes continuaron con los patrullajes preventivos por el sector. En ese contexto, observaron a un sospechoso que trasladaba el artefacto y lo interceptaron en la intersección de 25 de Mayo y Rivadavia .

El delincuente, de 26 años, fue inmediatamente detenido y el equipo quedó resguardado. Minutos más tarde, la propietaria del local radicó la denuncia y reconoció el artefacto sustraído, por lo que le fue restituido.

La Policía de Cinco Saltos secuestró un arma al intervenir por una pelea.

La Fiscalía de turno dispuso notificar al imputado de la causa iniciada por robo en flagrancia, quedando a disposición de la Justicia.

Amenazas y secuestro de una pistola neumática

En otro operativo realizado por la Comisaría 7°, la Policía intervino ante un hecho de violencia registrado en una vivienda de la calle Ramos Mejía, donde un hombre fue amenazado con un arma durante un enfrentamiento.

El llamado de alerta fue realizado por una mujer de 30 años, quien informó que su hermano había agredido a otro sujeto y le había exhibido un arma. Según los datos recabados, el agredido logró desarmarlo y dejó el elemento en la escalera de acceso a un departamento de la misma arteria.

Con la intervención de la Fiscalía de turno, el Gabinete de Criminalística peritó el objeto y constató que se trataba de una pistola de acción neumática calibre 9 milímetros, con cargador de gas comprimido, aunque sin el garrafín en su interior.

El elemento fue secuestrado y quedó a disposición judicial, mientras se avanza en las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho y la responsabilidad de los involucrados.