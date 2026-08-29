Cipolletti: un joven fue detenido con una bolsa con cocaína

El procedimiento se dio en el marco de un operativo de saturación desplegado por la Unidad Regional 5° en la ciudad.

La policía detuvo en Cipolletti a un hombre por llevar una bolsa con cocaína.

Un operativo de prevención desplegado durante la noche en distintos sectores de Cipolletti terminó con la detención de un joven de 20 años que circulaba en moto y llevaba un envoltorio con una sustancia blanca, que a simple vista sería compatible con cocaína.

El procedimiento se desarrolló en el marco de un amplio despliegue policial destinado a reforzar los controles preventivos en la ciudad y en otras localidades de la jurisdicción de la Regional V, con identificación de personas y vehículos.

Según informaron desde la Policía de Río Negro , efectivos que realizaban tareas de prevención observaron a un hombre que circulaba en una motocicleta por inmediaciones de las calles Manuel Espinosa y Nahuel Huapi.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a identificar al conductor y realizaron un cacheo preventivo. Durante la requisa encontraron un envoltorio negro que contenía una sustancia blanca, cuya apariencia era compatible con cocaína.

El hallazgo motivó la intervención de la Comisaría 24°, dependencia que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.

Estefania Petrella

También secuestraron la motocicleta

El procedimiento tuvo además una consecuencia relacionada con la situación del vehículo. Personal de Tránsito constató que el joven no contaba con la documentación necesaria para circular, por lo que la motocicleta fue secuestrada.

De esta manera, la intervención policial derivó en dos actuaciones diferentes: por un lado, la investigación vinculada con la sustancia encontrada durante el cacheo y, por otro, la infracción relacionada con la falta de documentación del rodado.

Amplio operativo de saturación en la región

El procedimiento ocurrió durante un operativo especial de prevención que comenzó alrededor de las 19 del viernes y que alcanzó diferentes sectores de Cipolletti y otras localidades bajo jurisdicción de la Regional V.

Para llevar adelante el despliegue se concentraron efectivos y recursos de distintas dependencias policiales, con el objetivo de ampliar la presencia territorial y reforzar los controles en puntos considerados estratégicos.

Participaron integrantes de la Comisaría 4°, los destacamentos 114° y 128°, las comisarías 24°, 32° y 68°, además de personal de la Subcomisaría 79°. La intervención conjunta permitió distribuir los recursos en diferentes sectores.

El operativo también contó con efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), una unidad que aporta movilidad para los recorridos preventivos, y del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), que sumó capacidad operativa.

Más controles para detectar situaciones irregulares

Durante el despliegue se intensificaron las tareas de identificación de personas y controles vehiculares, con el propósito de detectar posibles situaciones irregulares y fortalecer la prevención frente a hechos delictivos.

La estrategia apunta a generar una mayor presencia policial en las calles y permitir una respuesta más rápida ante situaciones que requieran intervención de las fuerzas de seguridad.

Desde la Policía de Río Negro señalaron que estos operativos se desarrollan mediante el trabajo coordinado entre distintas unidades, lo que permite concentrar personal y recursos en determinados sectores durante períodos específicos.