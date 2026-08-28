La Policía Federal desmanteló un kiosco narco en el Alto Valle

La Policía Federal desbarató un punto de venta de droga en General Roca tras meses de investigación. Dos personas quedaron imputadas.

Efectivos de la División Antidrogas Cipolletti de la Policía Federal Argentina llevaron a cabo un allanamiento en la ciudad de General Roca , en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. El procedimiento se desarrolló bajo las directivas del Ministerio de Seguridad Nacional .

La investigación judicial comenzó a mediados de mayo tras recibir un oficio emitido por el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de General Roca , a cargo de Sebastián Gallardo y del auxiliar fiscal Francisco Iglesia Frezzini .

A partir de los trabajos de inteligencia encomendados a la fuerza federal, se logró identificar el inmueble denunciado, ubicado en el barrio 250 Viviendas . En la propiedad se constataron actividades vinculadas a la comercialización de estupefacientes al menudeo.

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El operativo y los elementos secuestrados

Con las evidencias reunidas por la División Antidrogas Cipolletti, la autoridad judicial autorizó la orden de allanamiento. La medida contó con la participación de efectivos policiales, vehículos operativos y un can detector de drogas.

Durante el procedimiento en la vivienda, los agentes incautaron 46,12 gramos de clorhidrato de cocaína, cantidad equivalente a unas 100 dosis fraccionadas. Además, se hallaron 8,98 gramos de cogollos de marihuana.

En el lugar se confiscaron 387.000 pesos argentinos producto de la actividad ilícita, junto con un teléfono celular y dos balanzas de precisión.

Imputados a disposición de la Justicia

Tras el resultado de la diligencia, ambos investigados quedaron afectados formalmente a la causa judicial y a disposición del magistrado interviniente por infracción a la Ley 23.737.

Desde la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico, a través de la División Antidrogas Cipolletti, señalaron que continuarán los trabajos operativos para combatir la venta ilegal de drogas y reforzar la seguridad en la comunidad.