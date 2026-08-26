El hombre fue encontrado dentro del autódromo tras los reiterados robos en los boxes. Intentó escapar, pero lo detuvieron con cables entre sus prendas.

Robo en el Autódromo de Roca: trepó un portón y lo atraparon en plena zona de boxes.

Los reiterados robos y daños en la zona de boxes del Autódromo de General Roca terminaron con un detenido. Un hombre de 36 años fue encontrado dentro del predio y, al intentar escapar, la Policía logró interceptarlo con dos tramos de cable entre sus prendas .

El sospechoso había ingresado al lugar después de trepar un portón de aproximadamente 1,80 metros y fue localizado justamente en uno de los sectores que había sido afectado por los robos registrados durante los últimos días.

El procedimiento comenzó cuando el encargado del autódromo, ubicado sobre avenida Viterbori al 3500 , advirtió que había un hombre dentro del predio y dio aviso a la Policía.

Los efectivos llegaron rápidamente y localizaron al sospechoso en la zona de boxes. Al advertir la presencia policial, el hombre intentó escapar, pero fue alcanzado y detenido a unos 50 metros del lugar.

Durante el cacheo, realizado en presencia de testigos, los policías encontraron entre sus prendas dos tramos de cable, que fueron secuestrados y quedaron a disposición de la investigación.

Los boxes ya habían sido atacados

La detención se produjo en medio de una serie de hechos que habían puesto bajo la lupa a ese sector del autódromo.

Desde el sábado se habían registrado daños en tableros eléctricos, conexiones rotas y robos de cableado y fichas en la zona de boxes.

La reiteración de los ataques había llevado a reforzar la vigilancia sobre el predio. Por eso, la presencia del sospechoso en uno de los sectores afectados llamó especialmente la atención de los investigadores.

Tenía una tobillera electrónica

Al momento de ser detenido, el hombre llevaba además una tobillera electrónica de la UADME.

La situación quedó asentada en las actuaciones y será la Justicia la que determine qué medida judicial se encontraba vigente y si existe alguna vinculación entre esa situación y el nuevo episodio investigado.

Ahora buscan determinar de dónde salieron los cables

Por disposición de la Fiscalía intervino el Gabinete de Criminalística, que realizó registros fotográficos y levantó rastros para los cotejos correspondientes.

El caso fue caratulado inicialmente como robo agravado por escalamiento en grado de cuasi flagrancia.

Ahora la investigación deberá determinar si los cables encontrados en poder del detenido forman parte del material sustraído durante los hechos registrados en el autódromo y cuál fue su participación concreta en los daños y robos que afectaron al sector de boxes.

El procedimiento permitió preservar elementos que podrían ser importantes para la causa y reforzar la prevención en un punto que había sido afectado reiteradamente.

La intervención coordinada entre el 911 RN Emergencias y la Policía de Río Negro permitió avanzar en el esclarecimiento de un nuevo episodio dentro del predio, en el marco del despliegue de Río Negro Seguridad Inteligente.