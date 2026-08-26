Choque en San Luis y Circunvalación: un motociclista fue trasladado de urgencia al hospital

El incidente vial ocurrió durante la mañana de este miércoles en ese transitado cruce de calles, que tiene semáforo. El conductor de la moto habría sufrido fractura de clavícula.

Un motociclista debió ser trasladado al hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti luego de sufrir un incidente vial en el cruce de la calle San Luis y circunvalación Illia, que conduce a la rotonda de la Ruta Nacional 151 que deriva al Tercer Puente .

Fuentes de la Comisaría 32 , que intervinieron en la urgencia junto a personal de Tránsito municipal y del SIARME (Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia), informaron que el hecho se registró minutos después de las 8 de la mañana de este miércoles e involucró una moto marca Corven color roja que era conducida por un hombre de 41 años que llevaba el casco compuesto y que circulaba por Illia sentido este -oeste y un Peugeot 208 color bordo, que transitaba por San Luis en dirección al centro de la ciudad.

El rodado menor impactó contra la puerta del conductor del auto, que era guiado por un hombre de 54 años de edad. Las causas aún no habían sido establecidas, aunque hay que remarcar que en esa esquina cuenta con un semáforo. Además hay un domo de video vigilancia del sistema 911, por lo que las imágenes debieron haber captado si hubo responsabilidades entre los choferes.

Un video tomado por un testigo muestra al hombre tirado junto a un casco y la moto visiblemente deteriorada por el impacto. Además, se observan dos vehículos detenidos en la escena. Uno de ellos es el Peugeot color oscuro involucrado y el otro auto es un Gol que aparece a pocos metros, aunque no habría tenido participación en el evento.

Solidaridad con el accidentado

Las imágenes revelan también el momento de tensión que se padeció y los esfuerzos de varias personas por contener al conductor del rodado menor, a quien le hablan en un claro intento por animarlo. Incluso alguien le acercó una campera para abrigarlo mientras permanecía tendido sobre el pavimento, humedecido por la llovizna que cayó durante la madrugada, un factor que pudo haber incidido en el incidente vial.

A raiz del estado que manifestaba fue convocada una ambulancia del SIARME, cuyos profesionales tras brindarle asistencia en el lugar lo llevaron al hospital local con una presunta fractura de clavícula.

Todo alrededor estaba atestado de trozos de plástico y vidrios rotos, productos del choque. Minutos después una ambulancia trasladó al hombre al hospital. Efectivos del Gabinete de Criminalística realizaron los trabajos periciales de rigor. La labor permitirá cómo se produjo el choque y si uno de los dos conductores intentó pasar el cruce sin respectar el semáforo.