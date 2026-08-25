Le robaron la bici en Neuquén, la encontró en Marketplace y descubrió dónde la vendían en Cipolletti

La mujer reconoció su bicicleta en una publicación de Facebook y acordó un encuentro. La investigación llevó a una vivienda de Cipolletti.

Una mujer sufrió el robo de su bicicleta en Neuquén y terminó encontrándola publicada en Facebook Marketplace . Lo que siguió fue una investigación que permitió recuperar el rodado en una vivienda de Cipolletti .

El curioso caso comenzó cuando la damnificada, de 44 años y oriunda de Neuquén, reconoció en una publicación las características particulares de la bicicleta que le habían robado.

El robo había ocurrido el 30 de julio y fue denunciado en la Comisaría 2° de Neuquén . Se trataba de una Venzo Freida rodado 29, cuadro talle M , que tenía un detalle muy particular: un loro pintado sobre el cuadro .

Al ver el rodado publicado para la venta, la mujer se comunicó con quien lo ofrecía y acordó un encuentro en Cipolletti.

Pero la investigación no terminó allí. La damnificada también detectó una segunda publicación que aportó información que podía ayudar a determinar dónde se encontraba la bicicleta.

La pista llevó hasta una casa de Cipolletti

Con esos datos, efectivos del Destacamento 128° del barrio Ferri se dirigieron hasta una vivienda ubicada sobre calle La Alianza.

En el lugar, una mujer hizo entrega voluntaria de la bicicleta. Los policías constataron que el rodado tenía características coincidentes con las denunciadas por la propietaria.

A partir de esa constatación, se dio intervención a la Fiscalía de turno, que inició actuaciones por el delito de encubrimiento.

Finalmente, se dispuso que la bicicleta fuera restituida a su verdadera propietaria.

Una publicación en redes terminó siendo clave

El procedimiento puso de relieve el valor de la información aportada por los propios vecinos y de las herramientas digitales para avanzar en investigaciones.

Desde Río Negro Seguridad Inteligente destacaron el trabajo conjunto entre la Policía de Río Negro, la Justicia y la ciudadanía, además del uso de distintos canales de información para fortalecer la prevención y el esclarecimiento de delitos.

Los acusan por asaltar a una despensa del barrio

Esta semana, otro caso de inseguridad generó polémica en la región. Dos hombres fueron detenidos por el asalto a mano armada ocurrido en un comercio ubicado en un populoso plan habitacional de Viedma. El robo ocurrió el sábado 22 de agosto alrededor de las 21:40 en una despensa ubicada en el barrio Ceferino, un conglomerado también conocido como “las 1.000 viviendas”, que tiene un diseño similar a las 1.200 Viviendas de Cipolletti.

Según la acusación, los ladrones -uno de ellos encapuchado- ingresaron al mercadito y, exhibiendo un arma de fuego, le exigieron a la propietaria la entrega del dinero de la recaudación del día, estimada entre 70.000 y 100.000 pesos. Mientras que un tercer cómplice permanecía en el exterior actuando de campana, informó Noticias Net.

La investigación logró avances rápidamente gracias a las evidencias reunidas por el personal policial y la Fiscalía. La víctima declaró que fue encañonada y reconoció al sujeto que entró con el rostro descubierto, por que es del barrio. Con esa información recabada la pesquisa se orientó decididamente hacia dos sospechosos. Además, el negocio cuenta con cámaras de seguridad que registraron parte de la secuencia, por lo que fue considerado un elemento incriminante de relevancia.