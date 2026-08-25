Sebastián Fuentealba, de 15 años, se ausentó del Caina el lunes por la noche y desde entonces no se conoce su paradero. Piden información al 911.

Buscan a un adolescente de 15 años que se ausentó de un hogar en una ciudad del Alto Valle.

La Policía de Río Negro lanzó un pedido de colaboración a la comunidad para localizar a Sebastián Emanuel Fuentealba , un adolescente de 15 años que se encuentra desaparecido desde la noche del lunes en General Roca .

Según informó la fuerza, el joven se retiró del Centro de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (Caina) el 24 de agosto, alrededor de las 23:15, y desde entonces se desconoce dónde se encuentra.

Sebastián tiene 15 años, contextura delgada y mide aproximadamente 1,60 metros . Es de tez trigueña, tiene cabello corto y oscuro y ojos marrones.

Al momento de ausentarse vestía un buzo negro con capucha, pantalón de buzo gris tipo babucha y zapatillas negras, de acuerdo con la información difundida por la Policía.

Piden información al 911

Desde la fuerza solicitaron a quienes puedan aportar algún dato que permita establecer dónde se encuentra el adolescente que se comuniquen de inmediato al 911.

También pueden acercarse a la Comisaría 21° de General Roca o a la unidad policial más cercana para brindar cualquier información que pueda resultar útil para localizarlo.

La Policía pidió especialmente la colaboración de la comunidad para aportar datos sobre el paradero de Sebastián.