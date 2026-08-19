Convocan a familias de Río Negro y Neuquén para adoptar a tres hermanitos: "clave no separarlos"

La búsqueda se limita a familias que residan en el Alto Valle. La idea es que los pequeños crezcan juntos sin romper más vínculos...

La búsqueda de hogar para los hermanitos está centrada en familias del Alto Valle. Foto ilustrativa.

El Poder Judicial de Río Negro, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos ( Ruagfa ) y la Unidad Procesal N° 5 de Cipolletti, lanzó una convocatoria pública de adopción dirigida a personas o familias dispuestas a integrar a su hogar a tres hermanos de 6, 8 y 9 años .

La Unidad Procesal 5 del fuero de Familia de Cipolletti abrió un llamado destinado a hogares de Río Negro y Neuquén. El objetivo principal es encontrar un entorno que permita a dos nenes y una nena crecer juntos sin romper sus lazos fraternales.

La búsqueda está focalizada en familias residentes en las provincias de Río Negro y Neuquén . Esta medida excepcional se activa cuando no existen postulantes en los registros locales o nacionales que se adecuen a las necesidades específicas del grupo familiar, buscando garantizar de manera prioritaria el derecho de los niños a no ser separados y a conservar su historia compartida.

Perfil de las familias buscadas y requisitos

Desde la justicia provincial remarcaron que el proceso exige disponibilidad afectiva y de tiempo para brindar paciencia, contención y un acompañamiento sólido en las rutinas diarias de los pequeños.

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Asimismo, se requiere flexibilidad para sostener su continuidad pedagógica y terapéutica, garantizando el seguimiento de sus trayectorias escolares y las consultas que requieran. Entre los requisitos formales, se destaca la residencia en las provincias de Río Negro o Neuquén, ser mayor de 25 años y cumplir con las pautas legales dispuestas por el Código Civil y Comercial de la Nación.

Vías de contacto y cómo postularse

Las personas y familias interesadas en asumir el compromiso de la guarda con fines adoptivos pueden completar el formulario digital habilitado en el sitio oficial de Comunicación Judicial del Poder Judicial de Río Negro.

Para realizar consultas o iniciar el proceso, la administración judicial puso a disposición el teléfono (0299) 5493799 y la casilla de correo electrónico [email protected]. También es posible acceder a guías e información detallada sobre los trámites en el portal institucional del Poder Judicial de Río Negro.