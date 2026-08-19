Juzgan a policías de la fuerza rionegrina por torturar y amenazar dos menores: "¿Y si te mato y te desaparezco?"

Son cuatro efectivos de la Comisaría 47 de JJ Gómez, aunque uno aparece como más complicado. La Fiscalía anticipó que pedirá penas de más de 3 años de prisión.

El juicio contra los policías se realiza en los tribunales de General Roca.

Comenzó el juicio contra cuatro policías de la fuerza rionegrina acusados de haber torturado y amenazado a dos adolescentes menores de edad en junio de 2024 en la zona de bardas de JJ Gómez, al oeste de General Roca . Desde el Ministerio Público Fiscal, anticiparon que pretenden imponerles una pena de más de 3 años de prisión, por lo que sería de cumplimiento efectivo.

Los acusados -dos hombres y dos mujeres- son de apellido Espinoza y Escobar, Marilaf y Beltrán. Está previsto que más de 30 testigos presten declaración, y ya lo hicieron algunos de ellos en la primera jornada del debate, realizada el último martes. En primer lugar, se escuchó el testimonio de la madre de uno de los jóvenes, luego a la hermana de ella, y le siguieron dos enfermeras del servicio de emergencias.

El debate está programado durante cinco jornadas más. Este miércoles será el turno de la reproducción de las Cámaras Gesell, entre otro sustento probatorio.

La escalofriante teoría de los hechos

La teoría de la Fiscalía, representada por Gastón Britos Rubiolo, indica que “el 15 de junio de 2024, entre las 2:05 y las 4:30 de la madrugada, los imputados, que se movilizaban a bordo de un móvil policial tipo pick up prestando funciones en la Comisaría 47° de J.J. Gómez, arribaron a un playón deportivo del barrio Alta Barda y a partir de ahí habrían desplegado una serie de acciones contra dos adolescentes”.

“Uno de los policías habría efectuado disparos al aire para que los jóvenes que allí se encontraran se dispersaran. Luego de identificar a las dos víctimas de este legajo, el mismo empleado policial frente a sus tres compañeros, los hizo subir a los menores al móvil”, dijo el fiscal en sus alegatos.

“Una de las empleadas manejaba, la otra estaba en la cajuela, y el otro se ubicó en el asiento trasero junto a los dos chicos”, describió el representante fiscal. “Los llevaron a un descampado privándolos ilegítimamente de su libertad al no haberlos conducido a la unidad policial, y una vez allí -siempre el mismo empleado policial- les pegó, las dos mujeres policías les decían que frenara su accionar, mientras el otro hombre observaba callado”, mencionó Britos Rubiolo.

Un muchacho se presentó en la Policía de J.j. Gómez y entregó una moto. Dijo que la había recibido a cambio de otra, y que era robada. Policía Río Negro

“Este hombre les siguió dando órdenes, esta vez les dijo que corrieran y volvió a efectuar detonaciones hacia los pies de los dos adolescentes, causándole a uno de ellos una herida en el muslo izquierdo producto del impacto de un perdigón”, agregó el fiscal.

El accionar habría continuado con una frase que el mismo empleado policial les dijo a ambos menores: “¿qué pasa si yo te mato y te desaparezco?”, mientras habría tenido el arma cargada.

“Todo culminó cuando los chicos pudieron escapar hacia la zona de las sierras, donde permanecieron ocultos”, concluyó la acusación fiscal.

La calificación legal por la cual se llega a esta instancia de debate es la de “torturas en concurso ideal con lesiones leves calificadas por el carácter de funcionario policial, privación ilegal de la libertad con abuso de función y amenazas con arma”, por el que deberá responder uno de los empleados policiales, mientras que los tres restantes en carácter de participes necesarios.

Desigualdad entre hombres y mujeres

El defensor penal público Juan Pablo Chirinos que asiste a uno de los imputados dijo en sus alegatos que “en algún momento de este proceso mi asistido ya reconoció el hecho, no en el grado ni en la participación que lo describe la fiscalía. Por ello sostenemos que para esta parte no hay tortura”.

Flavia Rojas, también de la defensa pública, planteó que se discutirá la teoría del Ministerio Público Fiscal “a través de reconocer que existe desigualdad en la fuerza policial entre hombres y mujeres y cómo afecta la labor diaria de mi asistida”. Además, discutiremos la calificación legal propuesta. Las defensas particulares también cuestionaron la calificación legal.

El debate está fijado para que se desarrolle durante toda esta semana, desde las 8:30 en los Tribunales roquenses.