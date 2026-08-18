Robó una moto y amenazó al dueño: Sus antecedentes lo llevan varios meses a prisión

Ocurrió en Cipolletti e imágenes de cámaras de seguridad fueron clave en la investigación. El ladrón, que ya cargaba con una condena, admitió su culpa en un juicio abreviado.

Un hombre fue condenado a dos años y seis meses de prisión por el robo de una bicicleta. Le unificaron la pena con una causa anterior.

La noche del 2 de abril de este año, alrededor de las 22:40, un hombre junto a su hermano menor de edad ingresó a una vivienda de Cipolletti y se apoderó de una moto marca Keller que se encontraba estacionada en el patio delantero.

Ya se la llevaban caminando empujándola, pero el dueño los descubrió y los comenzó a seguir, también a pie. Sin embargo, los ladrones advirtieron que iba tras ellos, y tras interceptarlo lo increparon y le lanzaron frases amenazantes para los dejara de perseguir, y así lo hizo. Un amigo con el que se encontró en el lugar lo auxilió y lo llevó en su auto hasta una comisaría, donde presentó la denuncia.

La moto apareció momentos después a unas cuadras de distancia y fue entregado a su propietario. En tanto que los sospechosos lograron escapar.

La clave de la investigación

La investigación avanzó gracias a la obtención de imágenes de cámaras de seguridad que registraron la maniobra delictiva e incluso otra tomó cuando el damnificado alcanzó al acusado, identificado con las siglas RCAA, y sufrió el amedrentamiento.

Esos videos se erigieron en una prueba relevantes en la causa, dado que “permitieron establecer que el autor del robo fue R y su hermano menor”. En una audiencia efectuada en las últimas semanas se propuso cerrar la causa mediante un juicio abreviado, que requería la confesión de la víctima a cambio de recibir una pena atenuada.

El acuerdo, planteado por el fiscal Gabriel Lamas, establecía en primer lugar modificar la calificación dado que en principio se presumió que el acusado había utilizado para intimidar a la víctima un arma, pero luego al no quedar comprobado ese agravante, se lo retiró y modificaron la figura legal. De “robo calificado por el uso de arma y por la participación de un menor” pasó a “robo simple, agravado por la participación de un menor de edad”.

Propuesta de prisión efectiva

En cuanto a la pena, se propuso imponerle un año y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo y declaración de reincidencia, dado que cuenta con antecedentes penales computables. Se puntualizó que en agosto de 2024 había sido sentenciado un año de prisión en suspenso, por un delito no precisado en la documentación judicial conocida recientemente.

Pero al sumarle ese precedente, le revocaban la condicionalidad de la sentencia anterior y le totalizaban un castigo único de dos años y seis meses de prisión efectiva, más la declaración de reincidencia.

RCAA aceptó el juicio abreviado y la sanción establecida, con lo que quedó asentado que admitía haber cometido el hecho. Su defensor oficial también lo avaló, al destacar que era beneficioso para su asistido.

Al evaluar la presentación, el juez Guillermo Baquero Lazcano, la consintió y dictó el fallo en los términos expuesto por las partes. "Se probó, tanto la existencia del delito y autoría por parte de A. R. quien además se hizo cargo del delito sin objeciones", expresó el magistrado en el fallo.

Respecto al hermano menor que lo acompañó en el hecho, su situación judicial no aparece en este expediente.