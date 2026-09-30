Lo fue a identificar la Policía, pero escapó corriendo y abandonó una costosa moto: Se supo el motivo

Dos motociclistas estaban en la YPF del ACA. Cuando vieron a los uniformados uno huyó a pie. El otro también se esfumó a toda velocidad.

Policías del Destacamento 114 del barrio El Manzanar de Cipolletti secuestró una moto Honda GLH 150 cc que registraba un pedido de secuestro vigente, durante un procedimiento realizado este martes sobre Ruta Nacional 22 y calle Luis Toschi , en uno de los principales accesos a la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor minutos después de la 1:15 de la madrugada de este miércoles, cuando los efectivos realizaban tareas de prevención y detectaron dos motos en inmediaciones de una estación de servicio YPF del ACA (Automóvil Club Argentino) . Al intentar identificar a uno de los conductores, inesperadamente abandonó el rodado y escapó corriendo, informaron fuentes de la fuerza.

Durante la huida, el individuo realizó además un movimiento hacia la zona de su cintura, aparentando intentar extraer algún elemento, para luego continuar con la fuga y lograr esfumarse en la oscuridad. Mientras que el otro motociclista aprovechó también para desaparecer del lugar.

En tanto que la Honda que había quedado abandonada, fue secuestrada y quedó a resguardo de las autoridades. Tras realizar la correspondiente verificación, se constató que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente desde el 18 de septiembre de 2026, requerido por la Comisaría 22° de Cervantes. Ante el procedimiento y sus resultados se le dio intervención a la Fiscalía en turno.

Detectaron irregularidades en una moto Rouser

Personal policial intervino este lunes en la Planta de Verificación de Cipolletti, donde se realizó la inspección física de una moto Rouser 220 cc, modelo 2011. Durante la verificación se detectó una soldadura alrededor de la numeración del chasis. Ante esta situación, se efectuó la consulta correspondiente en la base de datos de la DNRPA, que arrojó resultado sin información para la numeración verificada.

A partir de la irregularidad constatada, se tomó contacto con la Fiscalía en turno de Cipolletti, desde donde se dispuso el secuestro del rodado y la notificación de su propietario en el marco de una causa por presunto encubrimiento.

En cumplimiento de las directivas judiciales, el personal policial trasladó el vehículo hasta la unidad correspondiente, donde quedó secuestrada a disposición de la Justicia. Asimismo, se realizaron las diligencias administrativas y judiciales correspondientes, entre ellas la notificación del propietario y la toma de fichas dactilares.