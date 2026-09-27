Cinematográfica persecución de un conductor borracho: un policía resultó lesionado

Testigos advirtieron que el sujeto hacía maniobras riesgosas por la Ruta 151. En Cinco Saltos lo interceptaron, pero se mostró hostil con los policías y fue detenido.

La camioneta Fiat fue secuestrada por la Policía. Su conductor intentó evadir la intervención policial y se resistió a los golpes. El análisis de alcoholemia arrojó resultado positivo.

El conductor de una camioneta Fiat Strada que circulaba realizando maniobras riesgosas por la Ruta Nacional 151 en total estado de ebriedad , fue detenido en Cinco Saltos luego de intentar evadir un control policial, en una reacción en la que por poco atropella a los uniformados. Además, cuando lograron interceptarlo agredió a golpes al personal, provocándole lesiones a un oficial inspector.

El procedimiento se realizó el sábado por la noche luego de que varios automovilistas llamaran al 911 RN Emergencias para alertar que el vehículo circulaba poniendo en riesgo al resto del tránsito vehicular.

Una patrulla de la Comisaría 7ma salió en busca del rodado señalado, y lo detectaron desplazándose a alta velocidad por la avenida Sarmiento, una de las principales vías de acceso a la localidad. Cuando intentaron interceptarlo, el hombre que manejaba desoyó las instrucciones de los efectivos y encaró con la camioneta a los policías que participaban en el procedimiento, quienes tuvieron que esquivarlo para no ser atropellados.

Reacción hostil

Sin embargo, no logró escapar, pero en la esquina de Sarmiento y la calle Rivadavia y gracias a la colaboración de un vecino, lograron frenar su marcha.

De todos modos, tampoco fue pacífico su comportamiento posterior, porque el infractor se opuso tenazmente al operativo, los amenazó y hasta intentó agredirlos a las piñas , por lo que debió ser reducido mediante la intervención de refuerzos policiales. Durante el forcejeo, un Oficial Inspector resultó con lesiones en sus brazos, por lo que requirió atención médica y curaciones posteriores.

Pero hubo otra circunstancia que explica en parte su reacción hostil. Como es de rigor en este tipo de trámites, le hicieron la prueba de alcotest, arrojó como resultado 2,02 gramos de alcohol por litro en sangre.

Por disposición de la Fiscalía de turno se procedió al secuestro preventivo del vehículo y a la aprehensión del sujeto, iniciándose las actuaciones judiciales por los delitos de atentado, resistencia a la autoridad y lesiones.