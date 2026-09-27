Temporal en Río Negro: asistencia integral a familias aisladas por lluvias y crecidas

El Gobierno provincial montó un operativo especial para atender las consecuencias de las fuertes lluvias. Hay monitoreo constante por la crecida de los ríos.

El gobierno de Río Negro prometió asistencia para los afectados por las lluvias.

Bajo el seguimiento directo del gobernador Alberto Weretilneck , el Gobierno de Río Negro desplegó una rápida respuesta para asistir a las familias afectadas por las intensas precipitaciones en la Zona Andina, con especial foco en la comarca de El Manso .

Los equipos provinciales permanecen en el territorio relevando la situación de cada poblador, entregando elementos de primera necesidad y monitoreando el comportamiento de los cauces de agua ante el paulatino aumento de las temperaturas y el inicio de los deshielos.

El operativo comprende un abordaje integral que incluye asistencia social, prevención sanitaria, logística, seguridad, presencia de maquinaria vial y el acompañamiento directo a los productores rurales de la zona.

Recorridas a pie y asistencia en sectores críticos

Personal de Protección Civil realizó exhaustivas inspecciones en los puntos de más difícil acceso para verificar el estado de los vecinos. En la zona del kilómetro 24, antes del Puente Verde y en la confluencia de los ríos Foyel y Manso, se detectó que una pasarela peatonal quedó descalzada en uno de sus márgenes.

El gobierno de Río Negro prometió asistencia para los afectados por las lluvias.

Ante la imposibilidad de utilizar el paso habitual, los agentes buscaron un camino alternativo a través del filo del cerro para acceder a las viviendas. De esta manera, lograron asistir a una vecina de 72 años que vive sola y corroboraron que se encuentra en buen estado de salud. En ese mismo sector, se confirmó que una familia optó por autoevacuarse de manera preventiva.

La prioridad de los rescatistas es mantener contacto permanente con todos los pobladores y cruzar el río en los sectores donde el tránsito se encuentra condicionado por la crecida del caudal.

Escuelas preparadas y operativo sanitario

Como medida de contención, el Consejo Escolar puso a disposición de las autoridades vehículos y establecimientos educativos. Las Escuelas 92 y 213 de El Manso Inferior quedaron acondicionadas para funcionar como centros de recepción, descanso y asistencia en caso de que sea necesario realizar evacuaciones, garantizando el suministro de alimentos y agua potable.

En el lugar, el ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, junto al delegado de Zona Andina, Maximiliano Iglesias, coordinaron las tareas en el terreno con agentes sanitarios locales. Durante la jornada entregaron módulos alimentarios, ropa de abrigo, frazadas y mantas.

Según el relevamiento oficial realizado por el personal de salud, en la zona habitan 67 familias compuestas por un total de 153 personas, entre las cuales hay tres niños menores de dos años, nueve adultos mayores y dos personas con discapacidad.

Por su parte, el Ministerio de Salud mantiene una supervisión continua sobre el área. Hasta el momento no se han registrado emergencias médicas extraordinarias fuera de la atención habitual, aunque los equipos permanecen en estado de alerta.

Infraestructura vial y apoyo a productores

El despliegue de infraestructura cuenta con maquinaria de Vialidad Rionegrina y vehículos logísticos de Protección Civil, incluyendo un camión y un colectivo. Las autoridades evalúan constantemente la transitabilidad de los caminos rurales para resguardar a los vecinos y a los operarios.

La asistencia también se extendió al sector agropecuario de la zona. El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo dispuso el envío de 200 fardos de alfalfa y pellets para garantizar la alimentación del ganado y otros animales pertenecientes a los pequeños productores rurales.

El monitoreo continuará de forma preventiva durante las próximas horas ante la posibilidad de nuevas crecidas en los caudales de los ríos Foyel y Manso derivadas del deshielo y el clima cálido.